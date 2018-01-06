El bombası diplerinde patladı!

Olay Çin Xi'an'daki askeri kamp da eğitim gören askerler tarafından çekildi. Eğitim sırasında elindeki el bombasını yanlış yere atan asker mucizevi bir şekilde kurtuldu. Görgü tanıklarının söylediğine göre, asker elindeki el bombasını yanlış yere attı. Eğitmen durumu fark etti ve ayağıyla bombayı kendilerinden uzaklaştırdı. Askerlerin çok yakınında patlayan el bomba sonucunda yaralanan yada ölen olmadı.

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