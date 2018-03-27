Ekonomik güven endeksi geriledi

Ekonomik güven endeksi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 oranında azalarak 103 değerinden 100,2 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Mart ayında tüketici güven endeksi 71,3 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 109,5 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 99,1 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 102,6 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 78,9 değerine geriledi.