Ekmek kasası hırsızları kamerada

Tuzla’da geçtiğimiz günlerde bir dükkanın önünde meydana gelen olayda boş ekmek kasalarını çalan hırsızlar kameralara yakalandı. Kameralara yansıyan görüntülerde 2 hırsızın dükkanın önünde bulunan boş ekmek kasalarına yöneldiği görülüyor. Önce kısa süre etrafı kolaçan eden hırsızların üst üste bulunan yaklaşık 10 kasayı birlikte kucaklayarak hızla kaçmaya başladıkları görülüyor.Hırsızlar kasalarla kayıplara karışırken görüntüleri inceleyen polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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