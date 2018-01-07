Ekipler teyakkuza geçti: 5 kişi aranıyor

Uludağ’da doğa yürüyüşü sırasında 6 metrelik şelalede mahsur kalan 5 kişi için kritik dakikalar başladı. Bir kişinin ayağının kırık bir kişininse soğuktan donmak üzere olduğu öğrenilirken kayalık olduğu için ulaşımın imkansız olduğu bölgeye acil kurtarma yapabilecek helikopter istendi.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da doğa yürüyüşü gerçekleştiren 5 kişi 6 metrelik şelaleden aşağıya inince mahsur kaldı. Donmamak için ateş yaktıklarını belirten guruba telefonla ulaşan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, 5 kişiyi kurtarmak için yola çıktı.

Ocak ayı olmasına karşın bahardan kalma bir gün yaşayan Bursa'da vatandaşlar kendilerini sokağa atarken doğa tutkunları da Uludağ'da çeşitli bölgelere yürüyüş gerçekleştirdi. Oteller bölgesinden Çobankaya Bakacak bölgesine yürüyüş gerçekleştiren 5 kişilik gurup Bakacak'tan patika yolu takip ederek orman içerisinden yürüyüşlerine devam etti.

Yollarına çıkan 6 metrelik şelaleden aşağıya inen gurup havanın kararmasıyla yürüyüşlerine son verdi. Geldikleri yöne de tırmanamayan 5 kişi jandarmayı arayarak yardım istedi. Tüm eşyalarını şelalenin üst kısmında bıraktıkları için çok üşüdüklerini, donmamak için ateş yaktıklarını belirten gurubun yerini tespit eden JAK ekibi 5 kişiyi mahsur kaldıkları yerden kurtarmak için yola çıktı.

Havanın kararmasıyla birlikte bölgeye ulaşan JAK ve AFAD ekipleri dağcılarla irtibat kurmalarına rağmen dağlık ve uçurum olan bölgeye inemedi. Öte yandan 5 kişi olan şahıslardan ikisinin Bursa’ya doğru yürümeye devam ettiği 3 şahıstan birinin ayağının kırıldığı, yardım için kalan diğer ikisinin de ıslandığı bu nedenle donma tehlikesi yaşadıkları öğrenildi.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin acil koduyla geçtikleri mesajın ardından bölgeye Eskişehir’den gece kurtarma yapma kabiliyetinde askeri helikopter gönderildiği belirtildi.

  • Güncel 07 Ocak 2018 22:28
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