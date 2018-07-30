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Ek yerleştirme ne zaman yapılacak MEB LGS ek yerleştirme takvimi

Ek yerleştirme ne zaman yapılacak MEB LGS ek yerleştirme takvimi

LGS tercih sonuçları açıklandı binlerce öğrenci LGS tercih sonuçlarına göre yeni liselerine yerleşti. Peki ek yerleştirme ne zaman yapılacak? Ek yerleştirme başvuruları 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül’de saat 17.00’ye kadar alınacak

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 11:40 - Güncelleme: 30-07-2018 11:40

LGS tercih sonuçları açıklandı binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi sona erdi. MEB tarafından açıklanan LGS tercih sonuçlarına göre binlerce öğrenci yeni lisesine yerleşti. Peki ek yerleştirme ne zaman yapılacak, LGS tercih sonucuna göre boş kalan lise kontenjanları hangisi oldu? 

Milli Eğitim Bakanlığınca, 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında liselere yerleştirme sonuçları açıklandı. 13 Temmuz'da tamamlanan tercih sürecinin ardından günlerdir beklemede olan öğrenciler, sonuçların açıklanmasıyla birlikte, kendilerine ait LGS yerleştirme sonuçlarını sorgulamaya başladı. Peki, LGS tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

EK YERLEŞTİRME VE NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK: Yerleştirmeye esas nakiller, dört dönemde olacak. Başvurular 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül’de saat 17.00’ye kadar alınacak. Her dönemde öğrenciler, her gruptan en fazla üç okul seçebilecek. Tercihler, boş kontenjana bakılmaksızın bir ortaokul müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek. İşlemler, okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Veli, düzeltme veya iptal için tercih süresi içinde okul müdürlüğüne başvurabilecek. 10-14 Eylül’de ise, hiçbir yere yerleşemeyenler için il ve ilçe komisyonunda nakiller olacak. Okullar, 17 Eylül’de açılacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

LGS tercih işlemlerini e-Okul uygulaması üzerinden tamamlayan öğrenciler ve ailelerinin günlerdir beklediği LGS tercih sonuçları e Okul VBS üzerinden beklendiği gibi 30 Temmuz'da açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından adayları yoğun şekilde sonuç sorgulama ekranını araştırmaya başladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan LGS tercih sonuçları değerlendirme işlemleri tamamlanarak tercih yapan adayların erişimine açıldı. Öğrenci ve veliler, sınav sonuçlarını "e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden öğrenebilecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • TonguÇ 30 Temmuz 2018 12:05 chp genel başkanlık koltuğuna aday oluyor sonrada koltuk için gelmiyorum diyor :)) yaw siz ne değişik bir kardeşsiniz..:)))

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