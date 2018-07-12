Ek gösterge zammı ne zaman maaşlara yansıyacak-2018 Temmuz maaşları

3600 ek gösterge son durum ne, 3600 ek gösterge zammı yürürlüğe girdi mi son haberleri ve ek gösterge zammı ile yeni gelişmeleri sizler için derledik.

Memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan biri olan ek gösterge ne kadar yüksek olursa maaş o kadar artar. Bu nedenle ek gösterge zammı hakkındaki tüm gelişmeler binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile, 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.

İKRAMİYELER DE ARTACAK: Ek göstergelerin 2200'den ve 3000'den 3.600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve şube müdürlerinin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Kıdem ve dereceye göre değişmesine rağmen ortalama olarak polislerde emekli maaşı 500 lira ikramiye ise 17 bin lira artacak. Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3.600'e çıkacak personelde ikramiye artışı 20 bin lirayı geçecek.

Dördün biri derecedeki 25 yıllık 3000 göstergedeki bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi 3.600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık kıdemdeki memurda ikramiye 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek. Memurların kıdem süreleri ve derecelerine göre artışlar değişecek. Ancak ortalama rakamlara baktığımızda emekli maaşındaki artışların 500 lira, ikramiyedeki artışların da 17 bin lira civarında olacağı görülüyor.

MESLEKLERE GÖRE ARTIŞLAR: Birinci dereceden 30 yıllık polis emeklisinin aylığı 637 lira artacak. Emekli ikramiyesi Fiili hizmet zammı ile birlikte 27 bin 13 lira artacak. 25 yıllık polis emeklisinde artışlar ise maaşta 592 lira, ikramiyede 22 bin 739 lira olacak.

Birinci dereceden 30 yıllık emekli öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 569 lira ikramiyeleri 20 bin 516 lira artacak.

12 MİLYON EMEKLİYE TEMMUZ ZAMMI: SSK ve Bağ-Kur emeklisi 6 aylık enflasyon değişimi kadar Ocak ve Temmuz'da zam alırken memurlar ve memur emeklileri de toplu sözleşmede belirlenen oran kadar Ocak ve Temmuz'da zamlı maaş alıyor. Memur emeklilerine ayrıca oluşan 6 aylık enflasyon toplu sözleşme zammından fazla ise fark da ödeniyor. Bu yıl da Temmuz ayında emeklilerin tümü zamlı maaş alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hangi oranda zam alacakları 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyonu ile belli olacak. Ancak bu güne kadar 5 aylık enflasyon belli oldu. Bu oranda 6.39 oldu. Bunun üzerine bir aylık enflasyon da eklenecek. İkramiyelerin ilk bölümü Ramazan Bayramı öncesi ödendi. İkinci bin liralık bölüm ise Kurban Bayramı öncesi ödenecek.

EK GÖSTERGE NEDİR: Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile ,2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.

Ek gösterge rakamı 3000 olan öğretmen ve hemşireler özellikle ek göstergelerin artışını beklemekteydi. Ek göstergenin özellikle emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle, memurlar emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği oluşturmaktadır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyorlardı.

EK GÖSTERGE 3600 OLURSA NELER DEĞİŞECEK: Ek gösterge hemşire ve öğretmenler için 3000'den 3600'e çıkarsa memur maaşları, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde büyük değişiklikler olacak. Ek göstergenin yükselmesi ile meydana gelecek maaş değişikliği aşağıdaki gibidir;

Ek gösterge 2200'den 3600'e çıkarsa;

ARTIŞ

AYLIK NET MAAŞ 23 TL

EMEKLİ MAAŞI 641 TL

EMEKLİ İKRAMİYESİ 123 BİN 121 TL

Ek gösterge 3000'den 3600'e çıkarsa;

ARTIŞ

AYLIK NET MAAŞ -38TL

EMEKLİ MAAŞ 569 TL

EMEKLİ İKRAMİYESİ 20 BİN 516 TL