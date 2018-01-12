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Ehliyetine bakınca polis bile şaşkına döndü

Ehliyetine bakınca polis bile şaşkına döndü

ANTALYA’da, alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan F.B., kendi fotoğrafını yapıştırdığı 2016 yılında yaşamını yitiren K.K.’nın ehliyetiyle halk otobüsü kullanırken yakalandı. F.B. hakkında adli işlem başlatılırken, halk otobüsü trafikten men edildi.

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Eklenme Tarihi: 12-01-2018 22:01 - Güncelleme: 12-01-2018 22:01

Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi’nde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı. Ekipler, uygulama noktasında durdurulan halk otobüsü şoförü F.B.’nin ehliyetini kontrol etti. F.B.’nin, 4 Kasım 2016 tarihinde yaşamını yitiren K.K.’ya ait sürücü belgesinin üzerine kendi fotoğrafını yapıştırıp, araç kullandığını tespit edildi.

Yapılan detaylı incelemede, F.B.’ye ait sürücü belgesine, 30 Temmuz 2011 tarihinde alkollü olarak ikinci kez araç kullanmaktan dolayı 2 yıl süreyle el konulduğu belirlendi. F.B.’nin, ceza süresinin bitiminde, ’Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitim Belgesi’ almadığından sürücü belgesini teslim alamadığı, sürücü belgesinin C sınıfı olduğu, otobüs kullanmak için yeterli olmadığı da tespit edildi.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

F.B.’ye, 2918 Sayılı karayolları Trafik Kanunu’nun 36/3B (Mahkemelerce veya Cumhuriyet Savcılıklarınca ya da Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmak) maddesine istinaden cezai işlem uygulandı. F.B.’nin kullandığı halk otobüsü sahibine de aynı kanun maddesinden cezai işlem uygulanarak, araç trafikten men edildi.

F.B. hakkında ayrıca ’resmi belgede sahtecilik’ suçundan adli işlem başlatıldı.

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