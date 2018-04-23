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Ehliyet sonuçları ne zaman açıklanacak MEB net tarihi açıkladı

Ehliyet sonuçları ne zaman açıklanacak MEB net tarihi açıkladı

Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu sürücü adaylarının gündeminde. 21 Nisan saat 14.00'te yapılan ehliyet sınav sonuç tarihini Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde yayınladı. 21 Nisan ehliyet sonuçları 3 Mayıs perşembe günü açıklanacak. Ehliyet sonucundan geçer not almak için en az 70 puan almak gerekiyor.

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Eklenme Tarihi: 23-04-2018 13:20 - Güncelleme: 23-04-2018 13:20

Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, 21 Nisan ehliyet sınav sonuç bilgisi haberimizde olacak. Yıda 5 kez yapılan ehliyet sınavının ikincisi 21 Nisan'da gerçekleştirildi. Şimdi gözler 21 Nisan ehliyet sınav sonuç bilgisinin açıklanmasına çevrildi. MEB kesin tarihi açıkladı. Ehliyet sınav sonuçları 3 Mayıs perşembe günü açıklanacak.

SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK: Ehliyet sınav sorularının önümüzdeki hafta içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan “Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü” sayfası üzerinden açıklanması bekleniyor.

DİKKAT BU HATAYA DÜŞTÜYSENİZ SINAVINIZ İPTAL OLACAK: Ehliyet sınavları bazı durumlarda geçersiz sayılabiliyor. MEB’in resmi sitesinde yayınlanan kılavuza göre o durumlar şunlar:

*Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,
*e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki bilgilerde uyuşmazlık olması,
*Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, . Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi *Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması,
*e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi,
*Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin Yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi.

10 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilen ehliyet sınavının sonuçları, soru ve cevapları ne zamana açıklanacak sorusunun yanıtı aranıyor. Ehliyet sonuçları MEB resmi sitesi üzerinden öğrenilecek. Sınav soruları ve cevapları ise MEB sitesinden erişime açıldı.
ehliyet-iha

BARAJ PUANI KAÇ: 12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor, 6 tanesi trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 sorudan yapılan ehliyet sınavına katılan sürücü adayları baraj puanını araştırıyor. Bu 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir.

2018 EHLİYET SINAV TARİHLERİ

2018/MTSKS-3 04 AĞUSTOS 2018 ( saat 14.00)
2018/MTSKS-4 20 EKİM 2018 (saat 14.00)
2018/MTSKS-5 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)
2018/MTSK e-Sınavı e-Sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 (yedi) günü yapılacaktır

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