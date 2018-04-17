  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ehliyet sınav yeri 2018 ehliyet sınav giriş belgesi alma MTSAS

Ehliyet sınav yeri 2018 ehliyet sınav giriş belgesi alma MTSAS

Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak, MEB sınav takvimine göre 2018 yılının 2. ehliyet sınavı 21 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'te yapılacak. Ehliyet sınav yerlerinin ve ehliyet sınav giriş belgelerinin 2 iş günü içinde mebçgov.tr adresinden erişime açılması bekleniyor. Ehliyet sınavı 4 farklı konudan girecek adaylar toplam 50 soru çözecek. Ehliyet sınav baraj puanı ise 70.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 17-04-2018 14:50 - Güncelleme: 17-04-2018 14:00

Ehliyet sınavı bu haftasonu 21 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'te yapılacak. Toplam 50 sorunun sorulacağı MTSAS ehliyet sınavı giriş yerlerinin 2 iş günü içinde açıklanması bekleniyor. Ehliyet sınavından en az 70 puan alması gereken sürücü adayları şimdi meb.gov.tr adresinde erişime açılacak olan ehliyet sınav giriş belgesi ve ehliyet yerlerini bekliyor. 21 Nisan ehliyet yerleri ve ehliyet sınav giriş belgesi açıklandığı an haberimizde olacak.

21 Nisan ehliyet sınavında adaylar trafik ve çevreden 23 soru, ilkyardımdan 19 soru, araç tekniğinden 9 soru, trafik adabı dersinden 9 soru cevaplayacak. Ehliyet sınavından geçer not almak için en az 70 puan almak gerekiyor.

Ehliyet sınav tarihleri 2018 ne zaman sorularının yanıtı Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesi meb.gov.tr adresinde erişime açıldı. 2018 yılının 2. ehliyet sınavu 21 Nisan'da saat 14.00'te yapılacak. 21 Nisan MTSAS ehliyet sınavından önce adaylar ehliyet sınav giriş yerlerini online olarak öğrenecek. Bunun için T.C şifresiyle meb.gov.tr adresine giriş yapması gerekli.

MEB merkezi sınavlarından olan ehliyet sınavının tarihleri şu şekilde…

2018/MTSKS-2 21 NİSAN 2018 (saat 14.00)
2018/MTSKS-3 04 AĞUSTOS 2018 ( saat 14.00)
2018/MTSKS-4 20 EKİM 2018 (saat 14.00)
2018/MTSKS-5 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)
2018/MTSK e-Sınavı e-Sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 (yedi) günü yapılacaktır.

EHLİYET SINAVINDA BARAJ PUAN NE KADAR: Ehliyet almak isteyen sürücü adayları ilk olarak yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavdan geçer puan alan adaylar ikinci sınav olan direksiyon sınavına katılmaya hak kazanırlar.

Yazılı sınavda adaylara 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru sorulur. Yazılı sınav baraj puanı 70'dir. Her bir sorunun değeri 2 puandır. Bu durumda 35 doğru yapan adaylar yazılı sınavdan başarılı olmuş olacaktır. 70 puan alan adaylara ikinci sınava katılmaya hak kazanacaklardır.

EHLİYET SINAVI ŞARTLARI

Ehliyet Sınavı başvuru şartları nelerdir?

* M”, “A1” ve “B1” sınıfı sertifikalar için 16 (onaltı) yaşını bitirmiş olmak.
* A2”, “B”, “BE”, C1”, C1E”, “F” ve “G” sınıfı sertifikalar için 18 (onsekiz) yaşını bitirmiş olmak.
* A” sınıfı sertifikalar için 20 (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21) yaşını bitirmiş olmak.
* C”, “CE”,“D1” ve “D1E” sınıfı sertifikalar için 21( yirmi bir) yaşını bitirmiş olmak.
* D”, “DE” sınıfı sertifikalar için 24 (yirmi dört) yaşını bitirmiş olmak.
* Bütün sertifika sınıfları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.
* Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen “sürücü olur” sağlık raporu almış olmak.
* Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi Özel MT SK müdürlüğüne vermek.Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.
* Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmek.
Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ehliyet sınav yeri 2018 ehliyet sınav giriş belgesi alma MTSAS haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro