e-sınav nedir, elektronik ehliyet sınavı giriş yeri 2018

e- sınav, elektronik ehliyet sınavı nedir, 2018 e sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak soruları merak konusu oldu. Bu sene ilk kez yapılan e sınav için aylarca beklemeye gerek yok. Kursiyer sınavdan başarısız olursa 15 gün içinde e- sınava girebilir. Bunun için bankaya 70 lira e sınav parası ödemesi gerekirı. e sınav girme hakkı 4'tür. elektronik ehliyet sınavında kursiyere toplam 50 soru sorulur verilen süre ise 45 dakikadır.

Elektronik ehliyet sınavı ne zaman yapılır: Elektronik ehliyet sınavı için randevu alınmaktadır. Merkezi sınav gibi aylarca beklemeye gerek yoktur. Eğer kursiyer sınavdan başarısız olursa yeni bir sınav için en erken 15 gün sonra e-sınava girebilmek için randevu alabiliyor. Bir kursiyer en son katıldığı sınavdan sonra 45 Gün içinde elektronik sınava girmezse 1 hakkı yanmış oluyor. O yüzden en son girdiğiniz e-sınav tarihinde itibaren geciktirmeden elektronik sınava girmeniz gerekiyor.

E-sınav sonuçları ne zaman açıklanır: Sınavı tamamlar tamamlamaz aynı saat içinde sonuçlarınızı alabiliyorsunuz. Merkezi sınavlarda sonuçlar 10 gün sonra açıklanmaktadır. Aday sınavdan kalınca bir sonraki sınav tarihini beklemek zorunda kalıyordu. Bu aylar sürebiliyor. E-sınav ile en yakın zamana randevu alarak başvuru yapabiliyorsunuz.

E- Sınav nasıl yapılır: e-Sınav, basılı evrak kullanılmaksızın sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemin elektronik ortamda ve bilgisayarlar aracılığıyla yapıldığı sınavlardır.

E- Ehliyet sınavı maliyeti nedir: E-ehliyet sınavı için ödenecek ücretlerde herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir. Pilot olarak uygulanan elektronik sınavların tek farkı uygulanış şeklidir. Elektronik sınav giriş ücreti 70 TL’dir. E-sınav ücretlerini banka yoluyla ödeyebilirsiniz.(Ziraat, Halk ve Vakıf bank)

Elektronik sınavı başvuru yapabilmek için başlıca koşul nedir: Elektronik sınava başvuru yapabilmeniz için sürücü kursunun vereceği teorik eğitimi tamamlamanız gerekiyor. Eğitimi tamamladıktan sonra belirli merkezlerde sınava girebilirsiniz.

Elektronik sınava giriş hakkı kaçtır: Elektronik sınava giriş hakkı 4(dört)’tür. E-sınava başvuru yapan bir aday teorik sınava başvuru yapamaz. Yapabilmesi için 4 hakkı sonunda başarısız kabul edilmesi gerekir. Fakat teorik sınava giren bir aday e-sınava geçiş yapabilir.

E-Sınav randevu tarihimi değiştirebilir miyim: 2017 E-sınav kılavuzuna: göre “Sınav başvurusunda bulunup randevusu onaylanan kursiyer, e-sınav tarihinden en az 3 (üç) gün önce randevusunu değiştirebilir.”

Elektronik sınavda hangi alanlardan soru soruluyor ve sınav kaç dakika sürmektedir: Elektronik sınavda 12 İlk yardım, 23 Trafik, 9 Motor ve 6 Trafik adabı sorusu sorulmaktadır. Sınav toplam 50 sorudan oluşuyor. Sınav süresi 45 dakika sürmektedir. Normal teorik sınavlarda sınav süresi 60 dakikadır. Fakat e-sınav’da sınav süresi 45 dakikadır.

Elektronik sınavdan başarılı olduktan sonra Direksiyon sınavı ne zaman olur: Direksiyon sınavlarının planlaması yapılırken birçok unsur göz önüne alındığı için herhangi bir tarih belirtmek hatalı olur. Fakat en az 2 hafta sonra veya daha geç bir tarihte olabilir.

E-sınav için giriş belgesi var mı: Evet var. Sınava girebilmeniz için giriş belgenizi kursunuzdan almayı unutmayınız. Sınava girerken yanınıza elektronik cihaz almayınız. Kimlik belgeniz mutlaka yanınızda olsun. Sınavdan en az yarım saat önce gireceğiniz binada hazır bulunmanız gerekir. E-sınav kılavuzuna göre sınava geç kalırsanız ve o sırada sizden önce çıkan bir aday olursa sınava alınmayacağınız belirtilmektedir. Fakat geç kaldığınız halde sınavdan kimse çıkmamış ise sınava alınacağınız belirtilmektedir. İşinizi sağlama alıp erkenden sınava yerine gidiniz.

E-sınav için başarı sınırı kaçtır: E-sınav’da 50 soru sorulacak ve her soru 4 şıktan oluşacaktır. Sınavdan başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gerekiyor.

E-sınava kimler girebilir: Özel MTSK müdürlüğüne kayıt yaptırarak sorumlu olduğu derslerin eğitimlerini tamamlayan tüm kursiyerler ile hâlen teorik sınavda sorumluluğu devam eden kursiyerler e-sınav başvurusu yapabilir. MTSK e-sınav uygulamasına başvuru yapan kursiyerler teorik sınava geçiş yapamazlar. Tekrar teorik sınava geçiş yapabilmeleri için e-sınavdaki haklarını (4 hak) doldurmaları ya da kurstan kayıtlarını sildirmeleri gereklidir.

Elektronik ehliyet sınavı hangi illerde uygulanıyor?

Elektronik ehliyet sınavı pilot olarak aşağıdaki illerde uygulanmaktadır.

- Adana - Ankara - Antalya - Bursa - Diyarbakır - Eskişehir - Mersin - İstanbul(Anadolu ve Avrupa yakası) - İzmir - Kayseri - Kocaeli - Konya - Malatya - Manisa - Kahramanmaraş - Mardin - Samsun - Sivas -Van(En son eklenen e-sınav merkezi)