E-5'te dehşet! Bariyer otomobile ok gibi saplandı

Misafir5 06 Ağustos 2018 10:44 Bariyer tasarımı saplanmayacak şekilde yapılmalı uçları eğik olmalı sürücü hatası değildir herhangi bir sebepten de araba yoldan çıkabilir sürucu hata yapmış olsa bile feci ölümu haketmez tasarıma bakıma bağlıdır bu kaza.