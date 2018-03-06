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Düzce'de hastanede büyük panik

Düzce'de hastanede büyük panik

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde elektrik kesintisi sonrası jenaratör de devreye girmeyince büyük panik yaşandı. Yoğun bakım hastalarından 3'ü başka hastanelere sevk edildi.

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Eklenme Tarihi: 06-03-2018 23:38 - Güncelleme: 06-03-2018 23:38

DÜZCE'de elektrik kesintisi Atatürk Devlet Hastanesi'ni vurdu. Yaklaşık bir saat boyunca süren kesinti nedeniyle yoğun bakımdaki hastalar başka hastanelere sevk edildi. Jeneratörün kesinti sonrası devreye girmediği belirlendi.

Düzce’nin Aziziye Mahallesinde bulunan Atatürk Devlet Hastanesi’nde akşam saatlerinde 1 saat süreyle elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik kesintisinin ardından jeneratör devreye girmeyince panik yaşandı. Kentte bulunan tüm ambulanslar, UMKE ve AFAD ekipleri hastanede tedbir alırken, yoğun bakım ünitesinde bulunan 3 hasta ise Düzce’deki diğer hastanelere sevk edildi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Bülent Gülerkaya, yoğun bakımda bulunan 16 hastanın sağlıklı olduğunu sıkıntının atlatıldığını belirterek, şöyle konuştu:

“Elektrik kesintisini devamında devreye giren jeneratör bir süre sonra şebekenin gelmesi ile senkronizasyon hatası denilen durumla karşılaştı. Şebeke tüm elektrik hatlarını kilitledi. Jeneratör elle kontrol edilmez hale geldi. Tüm teknik ekibimiz, jeneratörün yerel desteği, elektrik kurumun desteği 112’nin desteği ile çalışmalarımız sonuç verdi.Şu an elektrik şebekeden beslenmekte jeneratör arızalı. Ancak ekipler çalışmalarına devam edecek. Sabah kadar bu çalışmalar sürecek. Bu arada gerek çevre hastanelerden yoğun destek aldık. Yoğun bakımda bulunan 16 hastamız sağlıklı. Ancak elektrik arızasının uzaması nedeniyle 2 hastamız üniversite hastanesine 1 hastamız özel hastaneye sevk edildi. Hastanedeki yoğun bakımdaki diğer hastaların durumları iyi. Ancak şebeke elektriğinin kesilmemesi için dua edeceğiz. Elektrik geldi ve acil servis hizmete başlar. Yaklaşık 1 saat boyunca elektriksiz kaldık. Yukarıda bütün doktorlarımız anestezi uzmanlarımız acil tıp uzmanlarımız çağrıldı. Hepsi destek halindeler. Üniversite yoğun destek verdi. AFAD’dan destek istedik. Elektrik gelmeseydi tahliye edecek gücümüz vardı. Hastalarımızda hayatını kaybedenler yok. Bu haberler asılsız.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • YOLA DEVAM 06 Mart 2018 23:48 Burası türkiye.burada tesadüfen yaşarsın hemşerim.durmak yok....

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