Düşük yaptığı bebeğini ağacın altına gömdü!

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da Kanatlı Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda., düşük yaptığı öğrenilen Suriyeli Fidel Biro, bebeğini gece saatlerinde evinin yanındaki kaldırımda bulunan ağacın altına gömdü.

Olayın görgü tanıklarının bildirmesi üzerine sabah saatlerinde olay yerine gelen polis ekipleri, bebeği gömüldüğü yerden çıkardı. Hatay Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracına taşınan bebek cesedi, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

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