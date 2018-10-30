Düsseldorf’tan acıklı değil 'acılı' bir haber var

Almanya, Hollanda, Fransa, Avusturya, Belçika ve İngiltere gibi ülkelerde açtığı 100’e yakın şubesi ile, bu geleneksel Anadolu lezzetinin Avrupa’daki ilk akla gelen markası olan ÇİĞKÖFTEM, lezzetin yanı sıra katkısız ve doğal üretimi ile de Batılı damakların şimdiden vazgeçilmez seçenekleri arasında sağlam bir yer edinmiş görünüyor. Özellikle “vegan fast food” akımının parladığı bu dönemde, böylesi bir lezzet elbette göz ardı edilemezdi. Açılan yeni Düsseldorf şubesinin ilk günden önünde uzamaya başlayan kuyruklar da bu gerçeğin en büyük kanıtı.

25 yıllık bir başarı öyküsü olan ÇİĞKÖFTEM, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da özellikle AVM’ler, işlek caddeler, metro istasyonları gibi özenle seçilmiş noktalarda tüketicisi ile buluşmaya özen gösteren bir marka. Bugüne kadar pek çok ödülle başarısını ve kalitesini belgeleyen ÇİĞKÖFTEM, “her yerde, her porsiyonda aynı lezzet” ilkesine sıkı sıkıya bağlı olmanın karşılığını, her geçen gün sayısını artırdığı “sadık müşteriler” olarak almaktan oldukça memnun.