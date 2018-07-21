Duş alma görüntüsüyle olay olan Zeynep Alkan, sahilde güreşe tutuştu

Sezonun başından beri dönem dönem bikinili fotoğraflarını paylaşan Zeynep Alkan bu defa arkadaşlarıyla Çeşme'deki bir plajda eğlenme görüntüleriyle sosyal medyada dikkat çekti. Alkan'ın bir erkek arkadaşıyla güreşe tutuşması ise eğlenceli görüntülere sahne oldu.

ARKADAŞLARIYLA DOYASIYA EĞLENDİ Sosyal medya hesabından cesur pozlar paylaşan ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, sahildeki duş alma görüntüsüyle sosyal medyaya damgasını vurmuştu. Alkan bu kez dearkadaşlarıyla Çeşme'deki sahilde arkadaşlarıyla şakalaşırken görüntülendi. Erkek arkadaşıyla güreşe tutuşan Zeynep Alkan, doyasıya eğlendi. 20 yaşındaki Zeynep Alkan, estetik yaptırdığı iddialarıyla da gündeme gelmişti.

  • Magazin 21 Temmuz 2018 18:35
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • adem 21 Temmuz 2018 18:49 Rezillik.Tam anlamıyla rezillik.

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