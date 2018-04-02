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Dursun Ali Sarıoğlu kimdir aslen nereli kaç yaşında öldü bilinmeyen hayatı

Dursun Ali Sarıoğlu kimdir aslen nereli kaç yaşında öldü bilinmeyen hayatı

Dursun Ali Sarıoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında öldü ve Dursun Ali Sarıoğlu'nun ölüm sebebi ne soruları vefatının ardından merak konusu oldu. Usta oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu bugün 81 yaşında hayatını kaybetti. 1936 yılında Rize'de doğan oyuncu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Peki Dursun Ali Sarıoğlu'nun karısı Elif Sarıoğlu kimdir ve çocukları var mıdır?

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 16:12 - Güncelleme: 02-04-2018 16:12

Dursun Ali Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında öldü ve Dursun Ali Sarıoğlu ölüm nedeni ne soruları vefatının ardından merak konusu oldu. Usta oyuncu 81 yaşında kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu. 1936 yılında doğan usta oyuncu aslen Rizeli. Sinema ve dizilerde uzun yıllar bos gösteren oyuncu 1960 yılında tiyatro ile tanışmış ve 1982 yılından itibaren ise sinema ve televizyon projelerinde yer almıştır.

Peki, Dursun Ali Sarıoğlu kimdir? İşte, merak edilen isim hakkında detaylı bilgiler

Ünlü sanatçının eşi Elif Sarıoğlu şunları söyledi: Eşim yıllar önce baypass ameliyatı geçirmişti. Düne kadar ciddi bir sağlık sorunu yoktu. Ama dün bazı sıkıntıları ortaya çıktı. Hastane kaldırdık ama bu sabah kaybettik.

DURSUN ALİ SARIOĞLU KİMDİR: Dursun Ali Sarıoğlu, 1936, Çayeli, Rize, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.

Ekonomik nedenlerle ilköğretimden sonra eğitim alamayan Dursun Ali Sarıoğlu, 10 yaşlarındayken İstanbul'a gelerek vasıfsız çocuk işçi olarak birçok işte çalıştı.

1960'lı yılların ikinci yarısında açılan bir tiyatro oyunculuğu sınavından başarıyla çıkarak çeşitli tiyatro topluluklarında 30 civarında rolde oynadı. Kamerayla geç tanışan sanatçı, 1982 yılından itibaren sinema ve dizi filmlerde çeşitli roller üstlendi.

Karakter oyuncusu olan Sarıoğlu, genellikle "Karadeniz tiplemeleri"yle tanınmaktadır. Ancak en bilindik rolleri, 1992'de rol aldığı "Ana" adlı dizide, "Çat çat çat, kel Behzat!" ve "Yaşasın kötülük!" replikleriyle tanınan mafya babası "Kel Behzat" karakteri, 1996 yılında rol aldığı "Tatlı Kaçıklar" adlı dizideki "Tarumar" adlı mafya babası karakteri ve "Yasemince" programında canlandırdığı komiser karakteridir.

Usta oyuncunun ölümünün ardından sanatçı dostları taziye mesajları yayınladı. Bir dönem fenomen olan dizi Tatlı Kaçıklar'da birlikte oynadığı Mehmet Ali Erbil ve Yıldız Kaplan şu sözlerle duygularını paylaştı...

MEHMET ALİ ERBİL: Çok özel biriydi. Değerini, yeteneğini tam insanların fark edemediği bir sanatçıydı. Haketmediği bir yerdeydi. İnsan olarak da kişilik olarak da çok farklı biriydi. Düzgün, sağlam karakterli biriydi. En ufak bir ters konuşmasını bile duymadık, yıllarca çalışıp. Nur içinde yatsın. Allah ailesine sabır versin.


YILDIZ KAPLAN: Çok iyi bir insandı. Tam bir baba gibiydi. Telefonlaşırdık ara ara. Evlilik ve çocuktan sonra uzaklaşmıştım ama Dursun abiyle telefonlaşıp konuşmuşuzdur. Setin dışında da görüşürdük. Dursun abi neden televizyonda yok diye üzülüyordum. Çok iyi bir oyuncuydu hakettiği bir yerde değildi. Camia çok nankör. İşine devam etmesine çok isterdim. 'Unuttular beni Yıldız' diyordu. En çok buna üzülüyordu.

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