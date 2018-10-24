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Dünyanın en etkili Müslümanı Recep Tayyip Erdoğan

Dünyanın en etkili Müslümanı Recep Tayyip Erdoğan

Ürdün merkezli İslami Stratejik Çalışmalar Merkezi, 2019 yılının En Etkili Müslümanı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçti.

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 08:32 - Güncelleme: 24-10-2018 08:32

Ürdün merkezli İslami Stratejik Çalışmalar Merkezi tarafından her yıl hazırlanan "Dünyanın En Etkili 500 Müslümanı" listesinde, 2019'un En Etkili Müslümanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Erdoğan'ın ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ikinci, Ürdün Kralı 2. Abdullah üçüncü oldu. Listenin dördüncü sırasında İran dini lideri Ayetullah Hamaney'e yer verildi.

SOMALİ'YE DESTEK ÖVÜLDÜ
Onuncu kez hazırlanan listede Erdoğan'ın özellikle Suriye meselesinde aldığı inisiyatiften ve milyonlarca sivili insani bir felaketten kurtaran Soçi mutabakatında oynadığı liderlik rolünden övgüyle bahsedildi.

ERDOĞAN'IN BİYOGRAFİSİNE YER VERİLDİ
Erdoğan'ın biyografisine de yer veren kuruluş Erdoğan'ın 3 dönem başbakanlık görevini yürüttükten sonra Türkiye'nin doğrudan halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı olduğunu da özellikle vurguladı.
15 Temmuz'daki hain darbe girişimine ve 200 Türk vatandaşının şehit edilmesine de bir başlıkla değinen kuruluş Erdoğan'ın darbede rolü bulunan kişi ve kurumlara yönelik mücadelesini de satırlarına taşıdı.

KOMŞULARLA İYİ İLİŞKİLER KURMAYA ÇALIŞIYOR
Türkiye'nin Erdoğan yönetiminde tüm komşularıyla iyi ilişkiler kurmaya odaklandığı, Afrika'da yirmiden fazla yeni büyükelçilik ve konsolosluk açtığı, özellikle Somali'deki kıtlık ve kuraklıkla mücadelede önemli rol oynadığı ifadeleri de kurumun çalışmasında yer aldı. Erdoğan'ın zor durumdaki Somali'yi, Afrika dışından ziyaret eden ilk lider olduğu vurgulanırken Avrupa ile ticari ilişkileri geliştirmek için adımlar attığı da raporda vurgulandı.

ÖNÜNDEKİ ENGELLER
Türkiye'nin ve Erdoğan'ın önündeki engeller olarak ise Suriye meselesi, ABD ve Rusya ile olan ilişkiler, FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütleri ile ekonomik sıkıntılar gösterildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Balaban Beyi 24 Ekim 2018 09:10 O KADAR ETKİLİ Kİ;Bütün Araplar bize düşman durumdalar..!! Cumhurbaşkanı olduğu ülke ,yani Türkiyemiz, EKONOMİK OLARAK BATIK DURUMDA..!! Bir arap şeyhinden Hediye UÇAK ALIYOR

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