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Dünyada olay oldu! CNN'den flaş Bağdadi iddiası

Dünyada olay oldu! CNN'den flaş Bağdadi iddiası

Amerikan CNN Televizyonu, terör örgütü DAEŞ’in elebaşı Ebubekir Bağdadi’nin Mayıs ayında düzenlenen hava saldırısında yaralandığını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 12-02-2018 15:40 - Güncelleme: 12-02-2018 15:40

Amerikan CNN Televizyonu, terör örgütü DAEŞ’in elebaşı Ebubekir Bağdadi’nin Mayıs ayında düzenlenen hava saldırısında yaralandığını iddia etti.

CNN’e konuşan ABD’li yetkililer, terör örgütü DAEŞ’in elebaşı Ebubekir Bağdadi’nin Mayıs ayında Rakka’da düzenlenen hava saldırısında yaralandığını öne sürdü.

BİLGİ GÖÇMENLERDEN ALINDI: Özel habere göre, tedaviye alınan Bağdadi, örgütün kontrolünü 5 ay boyunca başkalarına bırakmak zorunda kaldı. İsimlerinin gizli tutulmasını isteyen yetkililer, bu bilgileri yakaladıkları DAEŞ’lilerden ve göçmenlerden aldıklarını söyledi.

RUSYA DA VURMUŞ OLABİLİR
Yetkililer, hava saldırısını kimin düzenlediğini bilmediklerini de ifade etti. ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon da, Rusya da Bağdadi’yi vurmuş olabilir.

ÖLÜP ÖLMEDİĞİ BİLİNMİYOR
Moskova, Bağdadi’nin 28 Mayıs’ta Rakka’daki Rus hava saldırısında vurulduğunu öne sürmüştü.  Rusya’dan gelen açıklamada, Bağdadi’nin ölüp ölmediğinin bilinmediği belirtilmişti.

ORTADA SOMUT KANIT YOK
ABD ve Rusya henüz Bağdadi’nin ölümü ya da yaralanmasıyla ilgili bir somut kanıt sunamadı. Bağdadi, 2014’ten bu yana toplum içinde görünmedi. DAEŞ son olarak Eylül ayında terör örgütünün elebaşına ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarını yayınlamış, bu kayıtta o döneme dair konuşmaların yapıldığı saptanmıştı.

Bağdadi’nin şimdi Suriye-Irak sınırı arasındaki çölde bulunması, en yüksek ihtimal olarak görülüyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • ms 12 Şubat 2018 16:45 nasıl haber bu ak birazda adam gibi haber bulun

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