  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Dünya diken üstünde: Bir destekte Netanyahu'dan!

Dünya diken üstünde: Bir destekte Netanyahu'dan!

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ve İran'daki hükümetten peş peşe gelen tehdit dolu açıklamalar dünya gündemine bomba gibi düştü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump ve Pompeo'nun İran'ı hedef alan açıklamalarına tam destek verdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 23-07-2018 17:45 - Güncelleme: 23-07-2018 17:45

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık olağan kabine toplantısında, ABD ile İranlı yetkililer arasındaki sözlü atışmaya değindi. Ülkesinin ABD ile olan siyasi ve askeri ilişkilerinin tüm zamanların en iyi dönemini yaşadığını dile getiren Netanyahu, Tel Aviv ile Washington arasındaki yakın iş birliğine vurgu yaptı. 

ABD ile İran arasındaki söz düellosuna değinen Netanyahu, İran rejiminin süper güçler tarafından şımartıldığını ileri sürerek, "ABD'nin, bu kabul edilemez denklemi değiştirmesini görmekten dolayı mutluyuz" dedi.

Washington yönetiminin Tahran'ı hedef alan açıklamalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Netanyahu, "İran rejiminin saldırganlığı karşısında dün Başkan Trump ve Dışişleri Bakanı Pompeo'nun göstermiş olduğu dik duruşu ve yaptığı açıklamaları övmek istiyorum"diye konuştu. 

RUHANİ'NİN AÇIKLAMASI

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yönetimini hedef alan dünkü açıklamasında, "Siyasetten biraz anlayan kişi, İran'ın petrol ihracatını engelleyeceğiz demez. Pek çok boğaz var. Hürmüz Boğazı bunlardan sadece biridir. İran'la barış, barışların anası; savaş, savaşların anasıdır"değerlendirmesinde bulunmuştu.

TRUMP VE POMPE'NUN İRAN AÇIKLAMASI

Bu açıklamanın ardından ABD Başkanı Trump Twitter hesabı üzerinden "İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye" başlığı ile yaptığı paylaşımda "Bir daha asla ABD'yi tehdit etme, yoksa tarihte çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın. Artık şiddet ve ölüme dair kaçık ifadelerinizi sineye çekecek bir ülke değiliz. Dikkat et" cümlelerine yer vermişti. 

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da dün yaptığı bir konuşmada, İran'da rejim karşıtı gösterileri desteklediklerini ifade etmiş ve İranlı üst düzey yetkililerin karıştığını iddia ettiği yolsuzluklara işaret ederek "Liderler arasındaki yolsuzluk ve zenginlik seviyesi, İran'ın bir hükümetten çok mafyaya benzer bir şey tarafından yönetildiğini gösteriyor" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Dünya diken üstünde: Bir destekte Netanyahu'dan! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro