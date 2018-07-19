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Düğün günü karısını öldürmüştü! Sebebi ortaya çıktı

Düğün günü karısını öldürmüştü! Sebebi ortaya çıktı

BURSA'da, resmi nikah yaptığı eşi Güllü Yurdoğlu'nu (21), düğün günü sabahı bıçaklayarak öldüren Metehan Yurdoğlu'nun (22) yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Yurdoğlu, "Eşimin beni başka erkeklerle aldattığını düşünüyordum. Bu yüzden sürekli kavga ediyorduk. Düğün günü yine tartışırken bana, 'Sen beş kuruşluk adam değilsin' deyince sinirlendim ve bıçakladım" dedi.

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Eklenme Tarihi: 19-07-2018 16:23 - Güncelleme: 19-07-2018 16:23

​Olay, 3 Kasım 2017 tarihinde merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi İlkbahar Sokak'ta meydana geldi. Metehan Yurdoğlu, liseden tanıştığı Güllü Yurdoğlu’nu, kızın ailesinin evlenmelerine karşı çıkması üzerine kaçırdı. Çift, resmi nikahla evlendi. Metehan Yurdoğlu, nikah kıydıktan 4 ay sonra, düğün günü sabahı ailesiyle birlikte yaşadıkları evde, tartıştığı eşi Güllü Yurdoğlu'nu 16 bıçak darbesiyle öldürdü.

Cinayetten bir süre önce bir arkadaşı ile eşini ormanlık alana götürüp ağaca bağlayarak bıraktığı da ortaya çıkan Metehan Yurdoğlu, tutuklandı. Uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülen Metehan Yurdoğlu'nun, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmada, davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ile sanık avukatı da hazır bulundu. Güllü Yurdoğlu'nun yakınları ise duruşmaya katılmadı.

'BENİ ALDATIYORDU'
Sanık Yurdoğlu savunmasında, eşinin kendisini başka erkeklerle aldattığından şüphelendiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Onun beni en yakınımdaki arkadaşlarımla aldattığını düşünüyordum. Sürekli kavga ediyorduk. Ailemle birlikte yaşadığım evde oturuyorduk. Onun evden gitmesini istiyordum. Babama, 'Onu bu evden gönder' dediğimde bana, 'Sen git' diyordu. Bir arkadaşım, babamın eşimle ilişkisi olduğunu ima etti. Bu olaylar nedeniyle ben eve gitmiyordum, sokaklarda kalıyordum. İntihar etmeyi düşündüm. Bir defasında babam, birinde de polis kurtardı. Ya kendimi öldürecektim, ya Güllü'yü öldürecektim. Olay sabahı Güllü kanepede yatıyordu. Başında bir süre oturdum. Gözlerini açınca, 'Bunu nasıl yaptın bana?' diye sordum. 'Sen adam mısın? Beş kuruşluk adam değilsin' dedi. Ben de küfür ettim, sonra mutfağa gidip bıçak aldım. Öldürme niyetim yoktu. Ancak el işareti yapınca bıçakla vurmaya başladım. Balkona doğru kaçarken 2-3 kez daha vurdum. Raporda belirtildiği gibi 16 defa vurmadım."

'GÜLLÜ ŞİKAYETÇİ OLMAYINCA BARIŞTILAR'
Sanık Metehan Yurdoğlu'na, eşini ormana götürüp ağaca bağlamasında yardım ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan A.K ise, "Güllü'yü ormanda ağaca bağlarken benden yardım istedi. 'Yapmayalım' dedim. Bana da bir şey yapacağından korktum. Ancak yardım ederken elimdeki çakmağı Güllü'ye verdim. O da biz gittikten sonra çakmakla ipi yakıp kurtulmuş. Sonra jandarmaya gitmiş; ancak şikayetçi olmayınca tekrar barıştılar" dedi.

BABASI VE YENGESİ ALEYHİNDE TANIKLIK YAPTI
Tanık olarak dinlenen tutuklu sanığın yengesi Nazlıcan Yurdoğlu, "Güllü'nün kesinlikle aldatması mümkün değil. Sürekli beraberdik. Birbirlerini çok seviyorlardı" dedi. Sanığın babası Özcan Yurdoğlu da, "Oğlumun iddia ettiği gibi gelinimle ilişkim söz konusu değil. Biz bu olaylar nedeniyle gelini evine göndermek istedik. Ancak o her seferinde, 'Ben eşimi çok seviyorum, benim evim burası' dedi" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

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Kaynak : DHA

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