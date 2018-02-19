Dudullu-Bostancı Metro Hattı tünelleri birleşti

Dudullu ile Bostancı arasında inşa edilen Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nın tünelleri gerçekleşen törenle buluştu. Hattın bölgedeki diğer metro hatları ile birleşmesi ile Maltepe, Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye ve Çekmeköy ilçeleri yer altından bir birine bağlanmış olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kent ulaşımındaki sorunların çözümü için yapılan metro inşaatları devam ediyor. Son olarak Ümraniye, Ataşehir ve Kadıköy'den geçen Dudullu-Bostancı Metro Hattı, Dudullu'dan kazı yapan "köstebek" diye tabir edilen TBM makineleri ile Ataşehir Kayışdağı'ndan kazı yaparak Dudullu tarafına gelen TBM makineleri MODOKO'da birleşti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Dudullu-Bostancı Metro Tünellerinin buluşma törenine katıldı. 2023 yılına kadar İstanbul'da 1000 kilometre uzunluğundaki metro hedeflerini gerçekleştirme amacında olduklarını vurgulayan Uysal, şöyle konuştu:

FİRMALARA 'ZAMANINDA BİTMESİNİ İSTİYORUZ' DEDİK: "Böyle olmasına rağmen biz göreve gelmeden ihalesi yapılmış 6 metro hattını ne oldu da iptal ettik? İstanbul'da metro inşaatlarımız 5-6 yıldan önce bitmiyor. Biz de metrolarımızın çok hızlı bitmesini istiyoruz. Şu anda burayı yapan firmamızdan biri, o iptal edilen 6 metro ihaleden bir tanesi olan Kirazlı-Halkalı bölümünü alan firmamız. Firmaları davet ettik ve 'Biz metro inşaatlarının çok hızlı şekilde bitirilmesini istiyoruz' dedik. Firmalar, 'Sözleşmelerimiz var. Zaten yapıyoruz' dediler. Bunun üzerine iptal ettik. Hepsi geldi. Ve bizden neler istediğimizi sordular. Biz de onlara, 'Zamanında bitmesini istiyoruz' dedik. Dünyada metrolar ortalama 3-4 yılda biterken bizde niye 7-8 yılda bitiyor. Biz niye hep üst limitlerde dolaşıyoruz."

İPTAL EDİLEN 6 HATTAN 4'Ü İLE EK PROTOKOLLE DEVAM KARARI ALINDI: "Firmaların kamulaştırmaların hızlı sonuçlanmaması ve Anıtlar Kurulu gibi kuruluşlardan gerekli izinlerin çok çabuk alınmaması nedeniyle geciktiği" gibi haklı gerekçeleri olduğunu da dile getiren Uysal, şöyle devam etti:

"Kamulaştırma ve Anıtlar kurullarındaki izinler firmaların işi değil. Belediyelerin işi. Firmalara 'Belediye olarak biz işimizi yapalım, müteahhit firma olarak da siz işinizi yapın' dedik. Firma yetkilileri 'Bundan memnuniyet duyacaklarını söylediler'. Baktığımız zaman doğru bir şekilde iletişim kurulduğunda ve işler yapıldığında ve planlama olduğunda işler hızlandırılıyor. Onun için Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın inşaat kısmını zamanda bitirilirse 2018 yılının sonu 2019'un başında bitmiş olacak. Bunun taahhüdünü aldık ve ek protokol yapıyoruz. Şu anda devam eden Göztepe-Ataşehir-Ümraniye Hattı'nda hızlı bitirme yine öncesinde açılışını yaptığımız Üsküdar-Ümraniye Hattı'ndan sonra Çekmeköy kısmının hızlı bitirilmesi konusunda anlaşmalara vardık. Yani iptal edilen 6 metro hattından 4 tanesiyle ek protokol yaparak devam kararı aldık. Diğer ikisiyle de yani Halkalı-Bahçeşehir Metro Hattı'nda bir güzergah değişikliğiyle yeni usule göre gelir getirici proje çalışması yapıyoruz. En az iki ay içerisinde şekillendireceğiz. Aynı şekilde Pendik-Tuzla Metro Hattı'nda da yine küçük bir güzergah değişikliğiyle onu da yapımcı firmayla mutabık kalırsak aynı ihale üzerinden devam edeceğiz."

ULAŞIM BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ OLMAYA DEVAM EDECEK: Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, gerekli hızlandırmayı yapacaklarını ve metroların çok süratli bir şekilde İstanbulluların hizmetine sunulmasını hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yeni güzergahlarla ilgili 2018 yılına kadar en az üç hatta ihale yapılmasını planlıyoruz. Bütün ihalelerin yapılarak 2023 yılında İstanbul'da metro uzunluğunu 1000 kilometreye çıkarmayı istiyoruz. Tabii, daha önce yapılan planlar ve güzergahlarda değişiklikler olabilir. Ama öncesinde yapılan çalışmalarda İstanbul'da 1027 kilometre uzunluğundaki metro tamamlandığında şehir ulaşım sorunu çözülecek diye bir çalışma yapılmış. Yenilerle birlikte 1100 veya daha fazla olur. Ama 2023 yılında İstanbul'u, dünyanın en uzun metro hattına sahip şehri konumuna getirmeyi hedefliyoruz. Metro, İstanbul için çok önemli. Onun ulaşım sorunun çözümünde raylı sistemi önemli diyoruz. Onun için ulaşım birinci önceliğimiz olmaya devam edecek."