Dr. Kalelioğlu 15 Temmuz ve FETÖ'yü yazdı

Genelkurmay Psikolojik Harp Dairesinin kurucusu emekli Kurmay Albay Dr. Oğuz Kalelioğlu’nun yeni kitabı çıktı. Dünden bugüne Türkiye'de uygulanan psikolojik harp operasyonlarının anlatıldığı kitapta 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ'nün iç yüzü tüm detaylarıyla anlatılıyor.

1974 Kıbrıs Barış Harekâtında 250 kişilik Magosa Mücahitlerine komutanlık yapıp 8000 kişilik Rum kuvvetlerine kaleyi teslim etmeyen ve bu kahramanlığının anısına heykeli dikilen Dr. Oğuz Kalelioğlu Psikolojik Harp denilince akla ilk gelen isimlerden. 45 yıllık eğitim ve deneyimini kitaba aktaran Kalelioğlu Psikolojik Harp konusunun ülkemizde yanlış anlaşıldığını söylemektedir. Dr. Kalelioğlu “Türk toplumu psikolojik harekâtı; gerçekleri saptıran, yalana dayalı propagandalar üreten ve hukuksuz işlerin yapıldığı bir alan olarak algılamakta ve psikolojik harekât kuruluşları bir gün bizi hedef alır endişesiyle ortadan kaldırılmasını istemektedir. Bu durum düşman psikolojik harekât operasyonlarının hedef seçtiği Türk toplumunda meydana getirdiği etkinin bir sonucudur. Hâlbuki bütün gelişmiş ülkelerde Psikolojik Harekât konusu milli menfaatleri koruyan bir çalışma olduğu kabul edilir.

Bu kitabı yazmasının temel sebebinin Gerçek psikolojik harbin ve psikolojik harekâtın ne olduğunu, bu konunun ihmal edilmesi halinde milli bünyede ne gibi tahribatlar yapabileceğini anlatmak ve toplumu aydınlatmak olduğunu belirten Dr. Kalelioğlu; uluslararası ilişkiler, Sosyoloji, Sosyal Psikoloji, Psikoloji, İletişim gibi bir çok alana kitabının katkı sağlayacağını söylemektedir.

FETO ÖRGÜTÜNÜN 15 TEMMUZ 2016 DARBE GİRİŞİMİ VE PSİKOLOJİK HARP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Oğuz Kalelioğlu yazdığı kitabında özellikle; FETO örgütünün içyüzünü, ABD ilişkilerini ve 15 Temmuz Darbe girişimini ayrıntılı olarak ele almıştır. Kalelioğlu kitabınında:" 15 Temmuz FETO Örgütünün darbe girişimi ile Türkiye’ye yönelen tehdit tamamen ortaya çıkmıştır. Uzun yıllardan beri yürütülen sistemli bir faaliyetin son halkası adeta deşifre olmuştur. Türkiye’ye karşı yürütülen Psikolojik Harekât tehdidinin hangi metotları kullandığı bu darbe girişimi ile daha da berraklık kazanmıştır. Bu darbe girişimi, büyük bir merkez tarafından planlanan stratejik seviyede bir Psikolojik Harp operasyonudur. Bu operasyonun perde arkasında onlarca yıldır yapılan çalışmalar yatmaktadır. Örneğin, 1962 yılında imzalanan “Barış Gönüllüleri” anlaşması vasıtasıyla Türkiye’de psikososyal gücün ortaya çıkartılması, çalışkan ve zeki öğrencilerin beyin göçünün gerçekleştirilmesi bu plan dahilindedir.

ABD istihbarat teşkitalatı CIA’ın Türkiye masası operasyon şefi olana tanınan Grahan Fuller aslında bir Psikolojik Harp uzmanıdır. Fuller , FETO olayında kilit rol oynayan isimdir. Fuller, Gülen’in ABD’de ikamet etmesine kefil olan, onu yönlendiren ve Türkiye aleyhine kullanan kişidir. Fuller, “Yeni Türkiye Cumhuriyeti” isimli kitap çıkarmış ve orada Gülen ve Gülen Hareketine övgüler düzmüştür. Graham Fuller CIA ‘in giremediği bütün islam ülkelerine ve Orta Asya Türk devletlerine Gülen’in açtığı okullar sayesinde girdiklerini açıklamıştır. Ülkemizde ve dünyada pek çok ülkeye İngilizce öğretmeni kılığında çok sayıda CIA ajanı bu okullar vasıtasıyla bilgi toplamıştır. FETO Örgütü 15 Temmuza kadar hiçbir silahlı eylemde yer almayarak ya da maşalar kullanarak propagandayı usta bir şekilde kullanmıştır. Bu ve birçok örneğini anlattığım kitabımda kumpasların içyüzü okuyucularıma ayrıntılı olarak sunulmuştur"demektedir.