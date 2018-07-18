Dolgu uygulamaları yüzümüzün şeklini değiştirir mi?

Zaman içinde hepimizin yüzünde belli alanlarda yağ dokumuzdan kayıplar olmaktadır. Medikal Estetik Hekimi Dr. Hüseyin Tırman cevapla.tv'ye anlattı.

Bu yağ dokunun eksikliğini biz geçici olan iyonik asit destekli ürünlerle yerine koyabilmekteyiz. Dolgu uygulamalarındaki amaç, hastanın yeni bir yüz şekline yeni bir tasarıma maruz kalması değil aksine eski görüntülerine, gençlikteki yağ dokusunun desteğiyle sağlıklı ve gergin halde günlük hayatlarına devam etmeleri için yapılan tedaviler olmalarıdır. Doğru yapılan dolgu uygulamalarında asla sizin görüntünüzün değişmeyeceğini ve eski görüntünüze kavuşacağınızı beklemelisiniz.

Kaynak: cevapla.tv