  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADVPaylaştığın senindir
eposta yazdır zoom+ zoom-

Dolar/TL çılgınca değişiyor 6.20'yi bile aştı 10 dakika içinde olana bakın!

Dolar/TL çılgınca değişiyor 6.20'yi bile aştı 10 dakika içinde olana bakın!

Dolar ve Euro öyle hareketli ki göz açıp kapayana kadar rakamlar değişiyor. Berat Albayrak'ın konuşmaya başlaması ile 6.05'e kadar iner dolar kuru 10 dakika içinde 6.30'lara fırlayıp geri döndü. İşte çılgın trafik:

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 10-08-2018 07:41 - Güncelleme: 10-08-2018 16:39

Dolar ve euro akıl almaz bir seyir izliyor. Sabah 6,49'u gören dolar kuru Berat Albayrak'ın açıklamalarını beklerken 5.90'ın altına kadar inmişti. Öğle saatlerinde 5.85-5.90 bandında seyreden dolar öğleden sonra saat 15.00'da şaşkına çeviren bir seyir izlemeye başladı. Kur 10 dakika içinde bambaşka bir tablo sergiledi. Kur öylesine hareketli ki bu haberi yazana kadar bile doların rakamı değişmiş oluyor.

Dolar/TL canlı verileri! Dolar neden çıldırdı 1 saatte 6.50'yi aştı euro 7.40'ı devirdi

Saat 15.05'te dolar
Dolar Kuru Berat Albayrak'ı beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalarla fırladı. 6.10'u deviren dolar 6.17'e zıpladı.

Saat 15.17'de dolar
Dolar 6.10'u devirdikten kısa süre sonra çıktığı gibi hızla indi. 10 dakika sonrasında dolar kuru 6.09'a kadar düştü. Bu esnada Berat Albayrak'ın yeni ekonomi sistemiyle ilgili açıklamaları başlamıştı.

Saat 15.50'de dolar
Dolar kuru Berat Albayrak'ın açıklamaları devam ederken yeniden fırladı. Bu kez 6.20'leri test eden dolar bir ara 6.30'a dayandı. Sadece 5 dakika içinde kur çıktığı gibi inip 6.27'e çekildi.

Saat 16.02 dolar
Dolar 12 dakika içinde yeniden 6.20 sınırı aştı ve 6.27 liraya zıpladı. Euro da sürekli değişiyor.

Saat 16.10'da dolar
Berat Albayrak'ın konuşmasının bittiği dakikalarda ABD'den gelen haber doları yeniden çıldırttı. Donald Trump Türkiye'ye vergi zammı kararını imzaladı. Dolar 6.33'e fırladı.

Dolar - Euro anlık canlı yayın verileri için tıklayın

Altın fiyatları gram altın kaç lira oldu : İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı saat 12.30 itibariyle 229,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.537,00 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  PERŞEMBE   CUMA  
      Alış     Satış                 Alış     Satış               
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)     213,20 213,40 229,50 229,70
Cumhuriyet Ata Lira     1.405,00 1.426,00 1.512,00 1.537,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)     194,40 198,40 209,00 214,00
Lira(Tam) Ziynet     1.398,00 1.418,00 1.478,00 1.498,00
Yarım Ziynet     686,00 696,00 739,00 749,00
Çeyrek Ziynet     343,00 348,00 370,00 375,00

Borsa'da durum ne? : Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,40 azalışla 96.798,77 puandan tamamladı.
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 386,35 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,34, holding endeksi de yüzde 0,05 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,96 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 3,26 ile gıda, içecek oldu.

Doları çıldırtan ne?
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "Türk yetkililerle ilave görüşmeler yaptık. Görüşmeler devam ediyor" açıklamasının ardından döviz fiyatları yükselişe geçti. TL, dolara karşı yüzde 4'e yakın değer kaybı ile 5.55'e çıkarken, euro ve sterlinde yeni rekorlar kırıldı.

Türkiye ile ABD arasında papaz Andrew Craing Brunson'ın tutukluluğu başta olmak üzere yaptırım konusunu çözmek üzere dokuz kişilik Türk heyeti dün Washington'a gitmişti. Görüşmelere ilişkin net bir açıklama yapılmaması piyasada tedirginliğe ve kurda oynaklığın sürmesine neden oluyor.

Sabit kur iddiası
Dolar ve euroyu çıldırtan asıl etken ise piyasalarda dolaşan söylenti oldu. İddiaya göre hükümet sabit kur politikasına geçmeyi düşünüyor. Berat Albayrak'ın basın toplantısı da buna yoruldu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Dolar/TL çılgınca değişiyor 6.20'yi bile aştı 10 dakika içinde olana bakın! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR221 YORUM

  • Misafir 10 Ağustos 2018 16:42 ben de dolar milyoneri olsam ben de böyle rahat rahat konuşur dolar bombaları sallarım..

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro