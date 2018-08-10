Dolar/TL çılgınca değişiyor 6.20'yi bile aştı 10 dakika içinde olana bakın!

Dolar ve euro akıl almaz bir seyir izliyor. Sabah 6,49'u gören dolar kuru Berat Albayrak'ın açıklamalarını beklerken 5.90'ın altına kadar inmişti. Öğle saatlerinde 5.85-5.90 bandında seyreden dolar öğleden sonra saat 15.00'da şaşkına çeviren bir seyir izlemeye başladı. Kur 10 dakika içinde bambaşka bir tablo sergiledi. Kur öylesine hareketli ki bu haberi yazana kadar bile doların rakamı değişmiş oluyor.

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Saat 15.05'te dolar

Dolar Kuru Berat Albayrak'ı beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalarla fırladı. 6.10'u deviren dolar 6.17'e zıpladı.



Saat 15.17'de dolar

Dolar 6.10'u devirdikten kısa süre sonra çıktığı gibi hızla indi. 10 dakika sonrasında dolar kuru 6.09'a kadar düştü. Bu esnada Berat Albayrak'ın yeni ekonomi sistemiyle ilgili açıklamaları başlamıştı.

Saat 15.50'de dolar

Dolar kuru Berat Albayrak'ın açıklamaları devam ederken yeniden fırladı. Bu kez 6.20'leri test eden dolar bir ara 6.30'a dayandı. Sadece 5 dakika içinde kur çıktığı gibi inip 6.27'e çekildi.

Saat 16.02 dolar

Dolar 12 dakika içinde yeniden 6.20 sınırı aştı ve 6.27 liraya zıpladı. Euro da sürekli değişiyor.

Saat 16.10'da dolar

Berat Albayrak'ın konuşmasının bittiği dakikalarda ABD'den gelen haber doları yeniden çıldırttı. Donald Trump Türkiye'ye vergi zammı kararını imzaladı. Dolar 6.33'e fırladı.



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Altın fiyatları gram altın kaç lira oldu : İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı saat 12.30 itibariyle 229,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.537,00 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 213,20 213,40 229,50 229,70 Cumhuriyet Ata Lira 1.405,00 1.426,00 1.512,00 1.537,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 194,40 198,40 209,00 214,00 Lira(Tam) Ziynet 1.398,00 1.418,00 1.478,00 1.498,00 Yarım Ziynet 686,00 696,00 739,00 749,00 Çeyrek Ziynet 343,00 348,00 370,00 375,00

Borsa'da durum ne? : Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,40 azalışla 96.798,77 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 386,35 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,34, holding endeksi de yüzde 0,05 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,96 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 3,26 ile gıda, içecek oldu.

Doları çıldırtan ne?

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "Türk yetkililerle ilave görüşmeler yaptık. Görüşmeler devam ediyor" açıklamasının ardından döviz fiyatları yükselişe geçti. TL, dolara karşı yüzde 4'e yakın değer kaybı ile 5.55'e çıkarken, euro ve sterlinde yeni rekorlar kırıldı.

Türkiye ile ABD arasında papaz Andrew Craing Brunson'ın tutukluluğu başta olmak üzere yaptırım konusunu çözmek üzere dokuz kişilik Türk heyeti dün Washington'a gitmişti. Görüşmelere ilişkin net bir açıklama yapılmaması piyasada tedirginliğe ve kurda oynaklığın sürmesine neden oluyor.

Sabit kur iddiası

Dolar ve euroyu çıldırtan asıl etken ise piyasalarda dolaşan söylenti oldu. İddiaya göre hükümet sabit kur politikasına geçmeyi düşünüyor. Berat Albayrak'ın basın toplantısı da buna yoruldu.