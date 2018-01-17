Doların tansiyonu yükseldi 17 Ocak 2018 dolar fiyatı

Türkiye'nin Suriye sınırına yığınak yapması ve olası bir operasyon nedeniyle hızlı yükselen dolar ve euro yeni güne dünkü düzeylere yakın başladı.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,8110 seviyesinde dengelendi.

Dün güne değer kazanarak başlayan ve jeopolitik riskler nedeniyle son 3 haftanın en yüksek seviyesi olan 3,8338'ü gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 3,7907'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlayarak saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,53 artışla 3,8110'dan alıcı bulurken, avro/TL yüzde 0,3 primle 4,6675 seviyesinden, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kazanarak 5,2517'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi 1,2322 ile 3 yılın zirvesini görmesinin ardından 1,22-1,23 bandına yerleşirken, dolar endeksi de 3 yılın en düşük seviyesine yakın 90,0-90,5 bandında dengelendi.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi enflasyon, ABD'de sanayi üretimi verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,8450 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 3,80 ve 3,75 seviyelerinin ise destek olarak izleneceğini bildirdi.

DOLAR KASIMDA 3,96'YI GÖRMÜŞTÜ

Euro 24 Kasım'da 4.7046 lira ile, dolar da 21 Kasım'da 3.9622 lira ile rekor düzeye tırmanmıştı.

Jeopolitik risklerle haftanın ilk gününü yüzde 2.17 gibi büyük bir oranda düşerek 112 bin 159 puandan tamamlayan Borsa İstanbul Endeksi, dün kapanışa doğru gelen alımlarla günü yüzde 2.01 yükselişle 114 bin 418 puandan tamamladıktan sonra yeni güne de yüzde 0.38 artışla 114.813 puandan başladı.

Saat 10.30 itibarıyla dolar ve eurodaki son durum şöyle: