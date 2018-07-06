Doların ateşi sönüyor mu 6 temmuz dolar euro fiyatı

ABD piyasalarının kapalı olduğu önceki gün ani bir hareketle 4.72 seviyesinin üzerine çıkan dolar/TL, dün ise OHAL’in kalkacağına yönelik beklentilerle yönünü aşağı çevirdi. Öğleden sonra Başbakan Binali Yıldırım’ın önceliklerinin faizleri indirmek olacağını belirtmesiyle kısa süreli bir yükselişle 4,67’lere çıkan dolar/TL, dolar endeksindeki düşüş ve ABD’de beklentinin altında kalan özel sektör istihdam verisiyle beraber 4.60’a indi.

TL böylece gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışarak dolara karşı en fazla değer kazanan para birimi oldu.

Haftanın son işlem gününe bakıldığında ise dolar/TL'nin yatay bir seyir izlediğini görüyoruz. Kur saat 08:00'de 4.60, euro ise 5.38 liradan alıcı buluyor.

Euro/dolar paritesi ise 1.1630 seviyesinden işlem görüyor.

Ons altın 1255.40 dolar seviyelerinde seyretti. Eylül vadeli Brent petrol de Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında yüzde 0.4 düşerek varil başına 77.12 dolara geriledi.