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Dolar yine çıkıyor! Ne kadar oldu euro kaç TL 9.8.2018

Dolar yine çıkıyor! Ne kadar oldu euro kaç TL 9.8.2018

Dolar kuru kaç TL oldu sorusu son günlerin en çok merak edilen konularından. Dolar kuru güne yine gergin başladı. Dün bir inen bir çıkan dolar bugün 5,42'yi geçerek rekor tazeledi. Euro da yükselişe geçti. Dün 6,10 seviyesinde olan euro bugün 6,30'a dayandı.

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Eklenme Tarihi: 09-08-2018 09:07 - Güncelleme: 09-08-2018 10:56

Dolar/TL kuru dün oldukça hareketli bir gün geçirmişti. Kapanışta 5,28 seviyesine inen dolar yeniden yükselişe geçerek 5,34-35 bandında hareket etmeye başladı. Açılışla birlikte yükselişini sürdüren dolar Trump'ın İran yaptırımı kararına imza attığı akşam kırdığı rekor seviyesi olan 5,42'yi geride bırakarak 5,43'ü geçti.

Türkiye ve ABD arasında Rahip Andrew Brunson’ın tutukluluğu ve Washington yönetiminin aldığı yaptırım kararları nedeniyle başlayan krizi çözmek üzere ABD’ye giden Türk heyeti dün ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı John Sullivan ile bir araya geldi. Ardından ise heyet ABD Hazine Bakanlığı yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak, saatler süren görüşmelerden sonra, herhangi bir açıklama yapılmadı.

Saat 10.55 itibarıyla dolar 5,42 seviyesini aştı:

DOLAR VE EURO GERGİN

Piyasalar ABD'deki görüşmelerden gelecek olumlu bir habere odaklanırken bugün hem dolar hem de euro cephesinde gergin bir hava hakim.

BORSA SAKİN

Borsa İstanbul ise dövizin aşırı artış gösterdiği günlerde bile sakinliğini korudu. Dün 97 bin seviyesinin üstüne çıkan borsa bugün 96 bin 900 seviyelerinden işlem görüyor.

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  • Vatandaş 09 Ağustos 2018 11:00 İrandaki sermaye kaçışının etkisi.

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