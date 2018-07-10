Dolar yeni kabine ile fırladı! 10.07.2018 dolar ne kadar

Dolar dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bakanları açıklamasının ardından hızla yükseldi. Yeni kabinede ekonomi yönetimi baştan aşağı değişirken, dolar/TL 4.75 seviyelerine kadar çıktı. Euro/TL ise 5,57 seviyesinin üzerinde çıktı. Böylece TL'de yüzde 4'e yakın değer kaybı yaşandı. Dolar kabinenin açıklanması öncesi 4.58 seviyesinde hareket ediyordu.

Kur yeni güne ise 4.70'in üzerinde başlarken, şu sıra 4.67'in üzerinde yer alıyor. Aynı dakikalarda euro da 5.50 liradan işlem görüyor.

MEHMET ŞİMŞEK KABİNEDE YOK..Yeni kabinede eski ekonomi yönetiminden Mehmet Şimşek, Naci Ağbal, Nihat Zeybekci ve Lütfi Elvan yer almadı. Maliye ve Hazine Bakanlığı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak getirildi.

BORSADA KAYIP OLABİLİR

Öte yandan TL'deki değer kaybına da bağlı olarak borsanın yarın satıcılı açılacağı belirtiliyor. Analistler, açılışta bin puanlık geri çekilme görülebileceğini kaydediyor. Gün içerisinde 100 binin üzerine çıkan ancak bu seviyelerde tutunamayan Borsa İstanbul 99.252 puandan günü tamamlamıştı.