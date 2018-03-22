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Dolar tepetaklak oldu Fed kararı nasıl etkiledi 22 mart dolar fiyatı

Dolar tepetaklak oldu Fed kararı nasıl etkiledi 22 mart dolar fiyatı

Dolar kuru dünkü Fed'in faiz artırımının ardından gerilemeye başladı. Geçen hafta 3,96'yı aşan dolar Fed'in kararının ardından 3,90 seviyesine kadar geriledi. Peki dolardaki düşüş sürer mi? Dolar bugün kaç lira? işte detaylar.

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 09:58 - Güncelleme: 22-03-2018 09:58

Geçtiğimiz hafta yeni Fed başkanının ilk toplantısında alacağı faiz artırımı kararını fiyatlayan dolar 3,96'yı görmüştü. Dolar Fed'in kararı öncesi 3,92'ye kadar gerilemişti. Karar sonrası 3,90 seviyesine inen dolar kuru bugün bir miktar dalgalı. 3,90-91 seviyesinde gidip geliyor. Uzmanlara göre Fed bekleneni yaptı. Fed'in yıl boyunca 3 ya da 4 faiz artırımı yapacağı tahmin ediliyordu. Beklentiler ise 3 faiz artırımı yönündeydi. 4 Faiz artırımı durumunda doların yükseleceği ve 4 TL'yi aşacağı söylenirken, piyasalara bakılacak olursa Fed'in açıklaması olumlu görüldü. Ve dolarda daha sakin bir hava esmeye başladı.

DOLAR DÜŞÜŞ TRENDİNDE: ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 25 baz puanlık faiz artışının ardından, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e ek fikri mülkiyet haklarıyla ilgili gümrük vergileri getirileceğini söylemesinin ardından, ticaret savaşı endişeleriyle Asya borsaları karışık seyirle açıldı, dolar ise diğer para birimlerine karşı düşüş trendinde.

PEKİ BUNDAN SONRA NE OLACAK?: ABD Dolarının karar metni sonrasında değer kaybettiğini ve piyasanın şimdilik güvercin algıladığını izliyoruz. Euro/dolar paritesi 2.89’dan 2.91 seviyesine yükselirken, içeride Dolar/TL paritesi 3.91 sınırına kadar gerilemiş durumda. Enflasyon konusundaki sabit duruş ve 3 faiz artırım beklentilerinin korunmaya devam etmesi piyasalarda dolar negatif olarak algılanıyor.

FED BAŞKANININ AÇIKLAMASI ÖNEMLİ: Gözler Fed Başkanı Powell’ ın konuşmasında olacak. Enflasyon beklentileri, 3 faiz artırımının neden korunduğu gibi konularda gelecek sorulara verilecek cevaplar takip edilecek. 

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL  ALIŞ    SATIŞ     
ABD Doları 3,9110 3,9130
Avro 4,8330 4,8350
Sterlin 5,5420 5,5440
ANKARA    
ABD Doları 3,8960 3,9210
Avro 4,8080 4,8380
Sterlin 5,4830 5,5680

ABD’de Fed’in faiz artırım kararı ve önceki beklentilere göre daha yüksek hızda faiz artıracağı beklentilerinin güçlenmesiyle borsalar değer kaybetti. Dow Jones yüzde 0.18 düşüşle 24,682.31 puana düşerken, S&P 500 yüzde 0.18 düşüşle 2,711.93 puana geriledi. Nasdaq’da ise kayıp yüzde 0.26 oldu.

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Avrupa borsaları ise karışık seyirle kapandı. DAX ve CAC önceki güne göre yatay seyrederken, FTSE yüzde 0.32 düştü, FTSE MIB ise yüzde 0.10 yükseldi.

ABD'DEN SONRA ÇİN DE KISA VADELİ FAİZ ARTIRDI
Fed’in 25 baz puanlık faiz artışının ardından, Çin Merkez Bankası da kısa vadeli faiz oranını 5.0 baz puan yükseltti. Çin Merkez Bankası, bankaları kısa vadeli fonlamak için kullandığı yedi günlük ters repo faizini 5.0 buz puan artışla yüzde 2.55 düzeyine yükseltti. Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, bankacılık sistemine 1 milyar 580 milyon dolara karşılık gelen 10 milyar yuan aktarıldığı belirtildi.

BREZİLYA MERKEZ BANKASI FAİZİ REKO DÜŞÜK DÜZEYE İNDİRDİ
Brezilya Merkez Bankası'nın Para Politikası Komitesi, politika faizini 25 baz puan düşürerek, tüm zamanların en düşük düzeyi olan yüzde 6.5'e indirdi. Brezilya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, indirimin "parasal gevşeme politikasını uygun" olduğu belirtilerek, bu yolla ekonomiye destek verildiği, enflasyon konusunda önemli bir sorun görülmediği vurgulandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • misafir 22 Mart 2018 11:21 ülkede yatırım yapacak n ekkaldı arsa yok altın ve döviz sakat ee borsada kuruş inip kuruş cıkıp göz boyama yatırıma dönüştürülecek ne kaldı normal vatandaş ancak cebinde parasını saklıyor bankalarda faiz düşük milletdende vergiyide alıyosunuz şimdi mantıklı düşünün piyasa ekonomisini vatandaş nasıl okur eyyy siyasetciler migrofon da gazel atmakla olmuyor

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