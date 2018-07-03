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Dolar sert yükseldi! Enflasyon sonrası...(3.7.2018)

Dolar sert yükseldi! Enflasyon sonrası...(3.7.2018)

Dolar kuru enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte tırmanışa geçti. Saat 10:00'da açıklanan Haziran enflasyon rakamları öncesinde hafif yukarı yönlü seyrederek 4.62 seviyelerinde bulunan dolar 4,68'e doğru harekete etti. Euro da sert yükseldi. İşte para piyasalarındaki son durum.

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Eklenme Tarihi: 03-07-2018 08:53 - Güncelleme: 03-07-2018 08:53

Dolar kuru beklentilerin çok üzerinde gelen Haziran ayı enflasyon rakamlarına sert tepki verdi. Rakamların açıklanmasıyla birlikte artışa geçen dolar 4,68'i gördükten sonra 4,64 seviyesine geriledi. Daha sonra ise 4,68 seviyesine yeniden yükseldi. Euro ise 5,38 seviyesinden 5,45'e çıktı.

Küresel ticaret savaşları piyasalar üzerinde baskı yaratmaya devam ederken, 4.60'ın üzerinde hareketini sürdürerek güne başlayan dolar/TL, enflasyon rakamlarının beklentilerin çok üzerinde gerçekleşmesi sonrasın sert bir yükseliş gerçekleştirdi.

Dün akşam saatlerinde 4.6170/4.6180 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah 4.62 seviyesinde güne başladı. Enflasyon rakamları öncesinde bu seviyelerde yatay seyreden kur, rakamların açıklanmasının ardından 4.6884 seviyesine kadar yükseldi. Bu seviyeden geri gelen kur, saat 10:05'te 4.65 seviyesinde yer aldı.

Diğer taraftan, tahvil faizlerinde de yükseliş görüldü. 10 yıllık gösterge tahvil faizi aynı dakikalarda yüzde 16.98 seviyesindeydi. İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 19.51 seviyesindeydi.

BORSADA HAVA SAKİN
Borsa İstanbul'da ise pozitif seyir devam ediyor.  Güne yüzde 0,26 yükselişle 97.027,91 puandan başlayan BIST 100 endeksi, 97.100 seviyelerinde bulunuyordu. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • yorumsuz 03 Temmuz 2018 10:43 yorum yapmaya gerek varmı.bu günler iyi günlerimiz.sadece soruyorum bu kadar borçlanan türkiye de bu paralar nereye gitti.

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