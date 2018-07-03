Dolar sert yükseldi! Enflasyon sonrası...(3.7.2018)

Haziran ayı enflasyon rakamları beklentinin çok üstünde çıkınca dolar fırladı. Dolar kuru 4.67'ye vurdu, son rakamlar... haberin devamı için tıklayın »
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Dolar kuru beklentilerin çok üzerinde gelen Haziran ayı enflasyon rakamlarına sert tepki verdi. Rakamların açıklanmasıyla birlikte artışa geçen dolar 4,68'i gördükten sonra 4,64 seviyesine geriledi. Daha sonra ise 4,68 seviyesine yeniden yükseldi. Euro ise 5,38 seviyesinden 5,45'e çıktı.
Küresel ticaret savaşları piyasalar üzerinde baskı yaratmaya devam ederken, 4.60'ın üzerinde hareketini sürdürerek güne başlayan dolar/TL, enflasyon rakamlarının beklentilerin çok üzerinde gerçekleşmesi sonrasın sert bir yükseliş gerçekleştirdi.
Dün akşam saatlerinde 4.6170/4.6180 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah 4.62 seviyesinde güne başladı. Enflasyon rakamları öncesinde bu seviyelerde yatay seyreden kur, rakamların açıklanmasının ardından 4.6884 seviyesine kadar yükseldi. Bu seviyeden geri gelen kur, saat 10:05'te 4.65 seviyesinde yer aldı.
Diğer taraftan, tahvil faizlerinde de yükseliş görüldü. 10 yıllık gösterge tahvil faizi aynı dakikalarda yüzde 16.98 seviyesindeydi. İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 19.51 seviyesindeydi.
BORSADA HAVA SAKİN
Borsa İstanbul'da ise pozitif seyir devam ediyor. Güne yüzde 0,26 yükselişle 97.027,91 puandan başlayan BIST 100 endeksi, 97.100 seviyelerinde bulunuyordu.
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