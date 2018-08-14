Dolar saat 10.00'da 6.50'lere indi Euro da düşüyor 14 Ağustos 2018 kuru

Dün Merkez Bankası'ndan gelen müdahale ile düşen dolar gece Asya piyasaları ile birlikte yeniden 7 lirayı aşmıştı. Dolar kuru 14 Temmuz salı gününe 6.80 seviyelerinden başlayıp düşüş eğilimine girdi. Ankara'dan ve iş dünyasından gelen açıklamalarla birlikte dolar kuru bir ara 6.50'nin de altına indi. Kur 6.45-6.55 bandında hareket ediyor. Euro'nun satış fiyatı da dolara eşlik edip düşmeye başladı ve 7.40'ları gördü.

Kapalıçarşıda altın fiyatları da sakinleşmiş görünüyor. Gram altının fiyatı saat 10.00 itibariyle 248 lira, çeyrek altının satış fiyatı ise 409 lira. Dolar kuru ve euronun satış fiyatlarını saatlik verilerle sunuyoruz. İşte dolar ve euro'daki son rakamlar:

Saat 10.14 itibariyle dolar kuru:

6.47'ye kadar inen dolar kuru 6.55 bandında hareket ediyor. Euro da 7.43-7.48 aralığında aşağı yukarı hareketleniyor.

Saat 09.30 dolar ve uero

Dolar ve Euro açılıştaki rakamların altına inen bir seyire girdi. Dolar kuru 6.57, Euro 7.51 oldu.



Saat 08.44 dolar kuru



Dolar kuru saat 8.44 itibarıyla 6.88 seviyesinden güne başladı. Euro da 7.85 liradan satıldı.

Altın fiyatları son durum

Dün dolar kurundan bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 280,8 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı bugün düşüş eğiliminde. Altın fiyatları saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,40 değer kaybıyla 255,4 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 418 lira, Cumhuriyet altını da 1.705 liradan satılıyor.

Piyasalar için alınan yeni tedbirler

*Merkez Bankası TL ve döviz likiditerine yönelik adım attı. Bankaların Türk lirası işlemleri için kullanabilecekleri teminat döviz depo limitleri 7,2 milyar Euro seviyesinden 20 milyar Euro’ya çıkarıldı.

*1 hafta vadeli repo ihalelerine ilave olarak ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel yöntemle 91 güne kadar vadeli repo veya depo satım ihalesi yapılabilmesinin önü açıldı ve Merkez Bankası'nın döviz depo piyasasındaki aracılık faaliyetlerine yeniden başlayacağı belirtildi.

*TCMB, daha sonra yaptığı açıklamada Türk Lirası ve yabancı para diğer yükümlülükler için zorunlu karşılık oranlarında indirime giderek piyasaya 12 milyar dolar tutarında likidite sağladı.



*Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank son dakika açıklamasında sanayiciler için 1.2 milyarlık yeni bir program başlatıldığını duyurdu.

Dün gece dolar 7 lirayı aştı

Dün gün içinde iki kez 6.80 seviyelerini test eden dolar, Asya piyasaları ile birlikte bir kez daha yükselişe geçti. Dolar 7 lira sınırını hızlı aşan dolar gece boyu bu civarda dolaştı.