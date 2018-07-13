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Dolar kuru saat 17.00'da 4.83'e indi Çeyrek altın 315 lira oldu

Dolar kuru saat 17.00'da 4.83'e indi Çeyrek altın 315 lira oldu

Dolar kuru 13 Temmuz 2018 cuma gününü iniş çıkışlarla geçirdi. Güne 4.82 TL'den başlayan dolar bir ara 4.87'yi gördü. Dolar kuru saat 17.00'da 4.84 kadar inerken çeyrek altın fiyatı 315 lira oldu.

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Eklenme Tarihi: 13-07-2018 12:11 - Güncelleme: 13-07-2018 17:33

Haftanın son işlem gününde piyasalar dalgalanmaya devam etti. Dolar kuru gün boyunca bir aşağı bir yukarı gidip geldi. Güne 4.82'den başlayan dolar öğlen olmadan 4.87'ye kadar tırmandı. Öğleden sonra düşüşe geçen dolar kuru 4.84-4.85 aralığına çekildi. Dolar kuru saat 17.00'den sonra ise inişini sürdürüp 4.83'e kadar düştü.

Euro da inişe geçti ve gün sonunda 5.63 sevilerine geriledi. Sterlin ise 6.37'den satılıyor. İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

dolar kuru bugün kaç lira cuma

Altın fiyatları : 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 192 lira, Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1.280 lira oldu. Çeyrek altın 315 liradan satılırken yarım altın da 631 lira. Altın fiyatları saat 17.00 itibariyle şöyle:

13.07.2018 altın fiyatları

Dolar neden yükseliyor? :Dolar kuru hem yeni hükümet hem de ABD-Çin arasındaki ticaret savaşının olumsuz etkisinde. Önceki gece dolar kuru Japon bireysel yatırımcıların işlemleri ile 5 lira eşiğine kadar çıkmıştı. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak piyasaların endişelerini yatıştıracak bir açıklama yapmış, enflasyonun tek haneye ineceğini, Merkez Bankası'nın bağımsızlığının korunacağını vurgulamıştı.

Dolar daha da artar mı? : Dolar dün Berat Albayrak'ın açıklaması ile biraz dinginleşmişti. Ancak bugün yeniden dalgalı bir seyir izliyor. Piyasa uzmanları teknik açıdan dolar/TL'de 4,80'in altında düşüşün ivme kazanabileceğine değinerek, 4,87 seviyesinin ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Genel kanı doların dalgalı bir seyirde yol alacağına ilişkin. Değerlendirme şöyle:
- "Piyasalara verilen mesajlara bakarsak Berat Albayrak'ın açıklamaları Türkiye'nin ekonomisine yönelik tüm eleştirilere cevap veriyor.  Ancak bu bir süreç ve söylemlerin yanında piyasalar uygulamaları da bir süre görmek isteyecektir. Bu süreçte dalgalanma sürebilir" .

Piyasalar faiz kararına bakıyor : Erdoğan'ın göreve başlamasının ve Hazine-Maliye Bakanlığı'na Albayrak'ın getirilmesinin ardından piyasalar ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceğini ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'nun yapısının yanı sıra Merkez Bankası'nın 24 Temmuz'daki faiz kararını da izliyor. Erdoğan son açıklamasında faizler düşecek demişti. TCMB, TL'deki sert değer kayıpları ve enflasyondaki sert yükselişle birlikte geçen yıl başından beri 950 baz puan sıkılaştırma gerçekleştirdi. Bunun yanında TCMB'nin sadece Nisan ayından bu yana yaptığı faiz artışları ise 500 baz puana ulaştı ve sadeleşme adımlarını tamamlayarak piyasayı sadece politika faizinden fonlamaya başladı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 13 Temmuz 2018 17:53 şaka şaka daaa günleden nisan birde değil nasıl şaka anlamadım dolar 4,8352 ............güleyimmiii ağlayayaımmı donup kaldım

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