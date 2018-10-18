Dolar kaç lira oldu? Neden düştü neden yükseldi? 5 lira olur mu uzmanlar ne diyor?

Dolar/TL ABD'nin Türkiye yaptırımlarının kaldırılacağı ve iki ülke ilişkilerinin daha da iyimser bir seyre gireceği beklentisiyle düşüşünü sürdürüyor. Dolar kuru dün gece 5.5267'ye kadar geriledikten sonra güne 5.60 civarında başlamıştı.

İlerleyen saatlerde tekrar düşüşe geçen dolar, serbest piyasada saat 11:45 itibariyle 5.53 seviyesinde işlem görüyor.

DOLARDA DÜŞÜŞ TRENDİ KISA VADEDE SÜRECEK... Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya kurda kısa vadede trendin aşağı göründüğünü söyledi. "Kur 7.5'lara giderken ABD'nin faiz artırım süreci gelişen ülkeler üzerinde baskı yarattı, yurt içinde de özel sektörün Döviz cinsinden borcu, yüksek cari açık ve ABD ile Brunson gerilimi kurun 7.5'lara yükselmesine neden oldu" diyen Yalçınkaya şöyle devam etti:

"Brunson'ın serbest bırakılması düşüşte önemli bir etken. Cari açığın kapanıyor olması da önemli. Ama özel sektörün döviz cinsinden borcu ve ABD'nin sıkılaştırması devam ediyor. Bundan sonra dış ilişkiler, Fed'in tavrı önemli olacak."

5.30'LARA KADAR ÇEKİLEBİLİR... Kurda kısa vadede trendin aşağı göründüğünü belirten Yalçınkaya, 5.30'lara geri çekilme olabileceğini belirtti ve "Yıl başından beri TL %37 değer kaybetti, Brezilya, Hindistan, Güney Afrika gibi bize benzer ülkelerin değer kaybı %10, dolayısıyla biz önemli ölçüde değer kaybetmiş durumdayız." diye konuştu.

DİRENÇ SEVİYELERİ... Işık FX yolladığı bir notta kurda teknik olarak 5.57 altında kalıcılıkların TL lehine hareketleri beraberinde getirebileceğini belirtti. Notta "Yukarı ataklarda 5.6130, 5.6585 ve 5.68 direnç seviyeleri takip edilebilir" dendi