  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Dolar kaç lira oldu? Neden düştü neden yükseldi? 5 lira olur mu uzmanlar ne diyor?

Dolar kaç lira oldu? Neden düştü neden yükseldi? 5 lira olur mu uzmanlar ne diyor?

Dolardaki düşüş bugün de devam ediyor. Dün 5.52 seviyelerini gürdükten sonra bugüne 5.60 seviyelerinde başlayan dolar saat 11:45 itibariyle tekrar 5.53 seviyelerine indi...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 18-10-2018 10:33 - Güncelleme: 18-10-2018 11:53

Dolar/TL ABD'nin Türkiye yaptırımlarının kaldırılacağı ve iki ülke ilişkilerinin daha da iyimser bir seyre gireceği beklentisiyle düşüşünü sürdürüyor. Dolar kuru dün gece 5.5267'ye kadar geriledikten sonra güne 5.60 civarında başlamıştı. 

İlerleyen saatlerde tekrar düşüşe geçen dolar, serbest piyasada saat 11:45 itibariyle 5.53 seviyesinde işlem görüyor. 

DOLARDA DÜŞÜŞ TRENDİ KISA VADEDE SÜRECEK... Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya kurda kısa vadede trendin aşağı göründüğünü söyledi. "Kur 7.5'lara giderken ABD'nin faiz artırım süreci gelişen ülkeler üzerinde baskı yarattı, yurt içinde de özel sektörün Döviz cinsinden borcu, yüksek cari açık ve ABD ile Brunson gerilimi kurun 7.5'lara yükselmesine neden oldu" diyen Yalçınkaya şöyle devam etti: 

"Brunson'ın serbest bırakılması düşüşte önemli bir etken. Cari açığın kapanıyor olması da önemli. Ama özel sektörün döviz cinsinden borcu ve ABD'nin sıkılaştırması devam ediyor. Bundan sonra dış ilişkiler, Fed'in tavrı önemli olacak." 

5.30'LARA KADAR ÇEKİLEBİLİR... Kurda kısa vadede trendin aşağı göründüğünü belirten Yalçınkaya, 5.30'lara geri çekilme olabileceğini belirtti ve "Yıl başından beri TL %37 değer kaybetti, Brezilya, Hindistan, Güney Afrika gibi bize benzer ülkelerin değer kaybı %10, dolayısıyla biz önemli ölçüde değer kaybetmiş durumdayız." diye konuştu. 

DİRENÇ SEVİYELERİ... Işık FX yolladığı bir notta kurda teknik olarak 5.57 altında kalıcılıkların TL lehine hareketleri beraberinde getirebileceğini belirtti. Notta "Yukarı ataklarda 5.6130, 5.6585 ve 5.68 direnç seviyeleri takip edilebilir" dendi

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Dolar kaç lira oldu? Neden düştü neden yükseldi? 5 lira olur mu uzmanlar ne diyor? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 18 Ekim 2018 10:41 Neden yukselecek anlamadinizmi her sey danisikli dogus)) karmasalikta zenginler servetlerine servet katsin sirketler kasalarini yurt disina aktarsin ve konkardato sorsun diye. Yani bilincli bir sekilde ulkeyi soyup sogana cevirmek icin.ha bu arada papaz ve thrumpin twitleride uzerine tuz biber oldu al sana bahane, suclu abd biz madur

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro