Dolar için dikkat çeken tahmin! Yıl sonunda 5...

Yeni Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte dışarıdan yapılan ekonomik saldırılar dozunu artırarak devam ediyor. Dolar üzerinden algı operasyonları yapmaya çalışan kuruluşlara bu kez Fransız bankası Societe Generale dahil oldu. Bankaya göre dolar/TL'nin 2018 sonunda 5.18 seviyesine gelecek.

ZORLAYICI DIŞ KŞULLARA BAĞLI ZAYIFLAMA...Societe Generale analisti Jason Daw tarafından müşterilere yazılan notta, bankanın, Türkiye'deki zayıf temeller ve politika riskleri ile birlikte gelişen paraların 2018'in ikinci yarısında zorlayıcı dış koşullara bağlı olarak zayıflayacağı yönündeki beklentiler dolayısıyla TL'deki kötümser duruşunu koruduğu belirtildi.

YIL SONU İÇİN DOLAR 5,18 OLACAK TAHMİNİ...BloombergHT'nin aktardığına göre banka, Dolar/TL 'nin 2018 sonuna dek neredeyse yüzde 9 yükselerek 5.18 seviyesine ulaşmasını öngörüyor. Bankanın dolar/TL'de 2019 ortası için tahmini ise 5.5 seviyesinde.

SocGen, Türkiye Kabinesi'nde dün gerçekleşen değişikliğin ardından müşterilerine, TL'deki kısa pozisyonlarını yeniden açmaları yönünde tavsiyede bulundu.

Banka, Güney Afrika Randı'nın TL'de alınacak kısa pozisyonların getireceği olumsuzluğu azaltmak için esaslı bir araç olduğunu belirterek rand/TL'de uzun pozisyon alınmasını öneriyor.