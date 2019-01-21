  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Dolar haftalar sonra 5.40'ın altına indi dolar 21 Ocak sabahında nasıl uyandı?

Dolar haftalar sonra 5.40'ın altına indi dolar 21 Ocak sabahında nasıl uyandı?

ABD'nin Suriye'den çekilme takvimi ve makro ekonomik gelişmelerin izleneceği yeni haftaya dolar 5.33 seviyesinin altında başladı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 21-01-2019 09:12 - Güncelleme: 21-01-2019 09:12

Yılbaşından bu yana 5.40'ın üzerinde işlem gören dolar 21 Ocak sabahına 5.32 seviyelerinde başladı. Dolar/TL geçen hafta Trump'ın mesajının ardından kasım ayının ardından ilk kez 5.50 üzerini görmüştü. Sonrasında atılan karşılıklı adımlar sonrası kur 5.40'lı seviyelere indi.

Merkez Bankası'nın PPK toplantısına odaklanan piyasalarda, TL üzerinde bir süredir devam eden faiz indirimi endişesinin yarattığı baskı TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasının ardından son buldu.

İLAVE SIKILAŞMA SÖZ KONUSU
Gerekirse ilave sıkılaşma da yapabileceğini belirten Merkez'in kararı sonrası kur haftayı 5.35 TL'nin altın, 5.32 ile kapattı. Merkez, çarşamba günü PPK özetini açıklayacak.

PİYASALAR NELERİ TAKİP EDECEK?
Piyasalar önümüzdeki dönemde içeride Türkiye-ABD ilişkilerini izleyecek. ABD'nin Suriye'den askeri birliklerini çekme sürecinde Ankara ve Washington'un Suriye'de nasıl bir yol izleyeceğine dair görüş ayrılıkları iki ülkeyi Fırat'ın doğusunda bir güvenli bölge oluşturulmasına dair müzakerelere taşımıştı.

Bu sabaha karşı yapılan Erdoğan — Trump görüşmesinde Beyaz Saray; Suriye'nin kuzeydoğusunda iki ülkenin de güvenlik endişelerini giderecek çözümlerin aranması hususunda mutabık kalındığını bildirdi.

ABD'DE PİYASALAR KAPALI
ABD'de piyasalar Martin Luther King Günü nedeniyle kapalı olacak. Piyasalarda izlenecek gelişmeler arasında ABD-Çin arasındaki ticaret savaşına yönelik adımlar, Brexit, Japonya ve Avrupa merkez bankalarının toplantıları var. ECB, perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Piyasaların bir kulağı ise Davos'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda olacak. İşte dolardaki son durum:

Saat 09:36'da kur

Saat 09:06'da dolar, euro ve sterlin

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Dolar haftalar sonra 5.40'ın altına indi dolar 21 Ocak sabahında nasıl uyandı? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro