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Dolar bugün ne kadar euro dibi gördü 9 Ocak 2017

Dolar bugün ne kadar euro dibi gördü 9 Ocak 2017

Dolar kurunda sakin hava devam ederken euroda ciddi düşüş var. Almanya ile ilişkilerin düzelmesi için yapılan görüşmeler sonrası euro son iki ayın en düşük rakamını gördü. Dolar şu dakikalarda 3,74 seviyesinde. Euro ise 4,48'den işlem görüyor.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2018 10:04 - Güncelleme: 09-01-2018 10:04

Küresel piyasalardaki iyimserliğe paralel yeni yıla düşüş eğiliminde başlayan dolar/TL bu sabah 3.74 civarında hareket ediyor.

Dolar/TL Cuma günü 3.7311 ile Ekim sonundan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra dün sınırlı bir yükselişle 3.75'in üzerine çıktı.

Dün akşam saatlerinde 3.7493/3.7508 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah 3.7422/3.7449 seviyesinde. Dolar/TL'de 3.75 - 3.76 seviyelerinin önemine dikkat çekiliyor.

EURO 2 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE: Euro/TL ise 4.4770/4.4810 ile son 2 ayın en düşük seviyesinde bulunuyor. Öte yandan sepet bazında TL 4.1097/4.1129'da bulunuyor.

Dolar endeksinin 2017'de yüzde 9.9 gerileyerek 2003 yılından beri en kötü performansını göstermesiyle doların küresel olarak yeni yıla zayıf başlamasına paralel genel olarak piyasalarda hakim olan iyimser seyir, özellikle geçen hafta gelişmekte olan ülke para birimlerine de risk iştahında artış olarak yansıdı.

Ancak euroda son dönemde görülen rallinin ardından yatırımcıların kar realizasyonu nedeniyle dün dolar önde gelen para birimlerinden oluşan sepet karşısında değer kazanırken, TL dahil gelişmekte olan ülke para birimleri de bir miktar değer kaybetti.

ABD'DEKİ DAVA SÜRECİ VE ETKİSİ: TL benzer para birimlerine paralel bir seyir izlerken, AB ve ABD ile ilişkiler, ABD'deki dava süreci ve bunun Türkiye ekonomisi ve şirketlere olası etkileri izlenmeye devam ediliyor.

TL tarafında önümüzdeki dönemde yön belirleyici olacak diğer ana unsurlar olarak ise enflasyon ve TCMB'nin uygulayacağı para politikası gösteriliyor.

Saat 10.00 itibarıyla dolar ve eurodaki son durum şöyle:

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