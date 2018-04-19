Dolar bugün kaç lira oldu daha düşer mi işte son tahmin

Beştepe zirvesi sonrasında erken seçimin 24 Haziran'da yapılacağının açıklanmasının ardından başlayan dövizdeki gerileme sürüyor.

Dolar/TL, güne düne göre hafif yükselişle başlamasının ardından 4,0260 seviyesinde işlem görüyor. Küresel piyasalarda ekonomik görünüme ilişkin beklentilerdeki iyileşme, yurt içinde erken seçimin olup olmayacağı ve tarihine ilişkin belirsizliğin ortadan kalkmasıyla döviz kurlarında sert düşüşler görüldü.

Dün 4,1083 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasının planlandığına ilişkin açıklamasının ardından 4,03 seviyesine kadar geriledi. Yurt içinde piyasalar kapandıktan sonra son 2 haftanın en düşük seviyesi olan 4,0051'e gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,15 azalışla 4,0077'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 4,0260'tan işlem görüyor. Dün 4,9583'e kadar gerileyen avro/TL, şu dakikalarda 4,99'un üzerinde dengelendi. Sterlin/TL de yüzde 0,6 artışla 5,7250'den alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı beklenti anketi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmaları ve açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,00 seviyesinin önemli psikolojik destek olduğunu, bu seviyenin kırılması durumunda düşüşlerin ivme kazanacağını ifade eden analistler, 4,0570 ve 4,0750 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

BORSA YÜKSELİYOR

Borsa İstanbul dün erken seçim açıklaması öncesi 108 bin seviyesindeydi. Seçim piyasalar tarafından olumlu karşılanınca borsa hızla arttı. Bugün 112 binin üzerinde işlem görüyor.

"ACELECİ DAVRANMAYIN"

Kerim Aydınlar, Yönetmen, Garanti Yatırım – DolarTL Paritesi USDTRY Yorumu

24 Haziran’da erken seçime gidilecek olması özellikle yabancı yatırımcılar tarafından TL açısından pozitif bir gelişme olarak görülürken, gün içinde 4.10’lu seviyelerde işlem gören USD/TL kurunun seçimlere ilişkin açıklamanın ardından 4.00’lü seviyelere kadar gerilediğini gördük. Seçimlerin erkene alınması ile (i) genişlemeci maliye politikaları dahil büyümeyi destekleyici politikaların gündeme gelmesi olasılığının azalması, (ii) seçimlerin ardından görece daha sıkı bir para politikası duruşu uygulanabileceği yönündeki değerlendirmeler, TL’de halihazırda yüklü sayılabilecek kısa pozisyonda olan yabancı yatırımcıların bu pozisyonlardan çıkış yapmasına yol açarak TL’yi destekledi.

Bugün kurda yukarı yönlü bir tepki hareketi görülmesi ihtimalini göz ardı etmiyoruz, ancak bir süredir olduğu gibi, döviz alımı için aceleci davranılmaması gerektiğini düşünüyoruz. TCMB toplantısı TL’nin orta vadeli seyri açısından hala kritik konumda. Toplantı öncesinde (özellikle de kurda yaşanan son düşüş hesaba katılınca) beklentiler karışık olsa da, yatırımcıların TCMB toplantısına TL’de kısa pozisyonda girmek istemeyeceği ve bunun TL’ye destek sağlayabileceği görüşündeyiz. USD/TL kurunda 4.0050 ve 3.976 destek, 4.0250 ve 4.05 direnç. (Garanti Yatırım)

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI ÖNEMLİ

Şeker Yatırım – DolarTL Paritesi USDTRY Yorumu

Bundan sonraki süreçte önümüzde hafta gerçekleştirilecek TCMB faiz kararına odaklanılabilir. Dış gelişmelere baktığımızda; ABD-Rusya ve Suriye üçlüsü ile gelişmelerde tansiyon azalmış gibi görülse de önümüzdeki günlerde olası haber akışlarına karşı temkinli olmakta yarar var.

Teknik olarak bakıldığında; 25 ile 50 barlık ortalamasının aşağısına sarkan kurun 4.00 desteğini kırması halinde 3.97 ve 3.94 seviyelerine kadar geri çekilmeler olabilir. Kurun 4.00 seviyesinden destek alması halinde ise 4.04 ve 4.0715 seviyelerinden sonra 4.10 direnci tekrar gündeme gelebilir.

Eda Karadağ, Araştırma Uzmanı – Dolar Kuru USDTRY Paritesi Yorumu

Gelişmekte olan ülke para birimlerine baktığımız zaman, bu hafta Dolar ve Euro karşısında en çok pozitif ayrışan para biriminin de Türk Lirası olduğu görülmekte. TL’deki bu iyimserlik bugünde sürebilir ancak genel görünümde hala TL varlıklar üzerindeki kırılganlığın sürdüğünü unutmamakta fayda var. Dolayısıyla, geri çekilmeler sınırlı kalabilir ve belli destek noktalarından gelebilecek tepki alımlarına karşı dikkatli olunmasında yarar var. Veri takvimi açısından bugün Fed üyelerinin konuşmaları ve TCMB’den beklenti anketini takip ediyor olacağız. Verilerin, kurlar üzerinde yeni bir harekete neden olması beklenmeyebilir.

USD/TL kuru 4.00 seviyesine kadar geri çekilmesine karşın şimdilik bu seviyenin altında kalıcı bir tablo oluşturmakta başarılı olamıyor. Kur bu seviyenin altına doğru tepkisinde başarılı olduğu takdirde geri çekilmeler hız kazanabilir ve 3.98-4.00 aralığına doğru tepki alabiliriz. Bunu başaramazsa yeniden yukarı yönde 4.05 direncine doğru hareket edebileceğini unutmamakta fayda var.