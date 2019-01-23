Dolar 23 Ocak Çarşamba sabahına sakin uyanmıştı? Kur kaç oldu

Pazartesi günü 5.32 TL'den başlayan dolar kuru öğleden sonra 5.35 TL'yi geçmiş, kapanışa doğru ise 5.32'ye doğru tekrar hareket etmişti.

Merkez Bankası'nın geçen hafta faizleri sabit tutması ve ileriye dönük bir indirim sinyali vermemesinin ardından piyasalar iyimser seyrini koruyordu ancak IMF'den gelen küresel büyüme rakamlarının düşüren raporu sonrası gelişen ülke paraları dolar karşısında düştü ve TL'de gelişmeden nasibini aldı.

KÜRESEL BÜYÜME DÜŞTÜ

IMF küresel büyüme beklentisini bu sene için yüzde 3.7'den yüzde 3.5'a düşürürken ticaret geriliminin görünümü daha da kötüleştirebileceğini bildirdi.

Uzmanlar, doların direncini koruduğunu ve gelişen ülke para birimlerinin de baskı altında kaldığını belirtti. Türk Lirası da 22 Ocak salını gününü dolar karşısında değer kaybederek 5.34 üzerinde günü kapattı. Dolar, 23 Ocak sabahı 5.3455 TL'den el değiştiriyor. Euro/TL ise 6.08 seviyesinde.

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