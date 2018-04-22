  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

'Dolandırıcı çöpçatan'ı Sarıyer'de yakarak öldürdüler

'Dolandırıcı çöpçatan'ı Sarıyer'de yakarak öldürdüler

Müge Anlı'nın programında eş bulmak için Hatay’a giden gençleri anlaşmalı olduğu Suriyeli kadınlarla buluşturup onlarca kişiyi dolandırdığı ortaya çıkan Yusuf Işık, İstanbul Sarıyer'deki ormanlık alanda yakılarak öldürüldü...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-04-2018 08:07 - Güncelleme: 22-04-2018 08:58

İSTANBUL Sarıyer’de ormanlık alanda bulunan yanmış cesedin arkasından, akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikâyesi çıktı. Cesedin, Suriyeli kadınlarla düzmece evlilikler yaptırdığı onlarca kişinin canını yakan Yusuf Işık’a ait olduğu şüphesi ağırlık kazandı. Sarıyer Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi üzerindeki ormanlık alanda önceki gün yanmış bir erkek cesedi gören vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Olay yerindeki yanmamış bazı belgelerden yola çıkılarak cesedin 50 yaşındaki Yusuf Işık’a ait olduğu bilgisine ulaşıldı. Kars doğumlu olan dolandırıcılıktan sabıkalı Işık’ın önce öldürüldüğü, sonra da ormanlık alanda yakıldığı tespit edildi.

TELEVİZYONDAN ŞİKÂYET... Yakılmış cesedi bulunan Işık’ın, daha önce televizyonda mağdurların “Sahte evlilikle dolandırıldık” diye şikâyette bulundukları kişi olabileceği değerlendirildi. Suriyeli kadınların yer aldığı çok sayıda dolandırıcılık olayında adı geçen Işık’ın merkezinde olduğu soruşturma kapsamında, bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri ile telefon kayıtları incelemeye alındı. Işık’ın yakınlarına da ulaşılmaya çalışılıyor.

Müge Anlı'da skandal dolandırıcılık Yusuf Işık nerede?

KADINLARLA İŞBİRLİĞİ YAPIP... Yusuf Işık’ın karıştığı öne sürülen dolandırıcılık hikâyeleri ise akıllara durgunluk verecek cinsten. İddiaya göre, Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde yaşayan Işık, Türkiye’nin dört bir yanında evlenmek isteyen kişilere Suriyeli kadın buluyordu.

Reyhanlı’ya giden damat adayları, önce gelin adayı Suriyeli genç kadınlarla tanıştırılıyordu. Işık ardından, damat adayı ile yazılı bir sözleşme yaparak başlık parası adıyla bir ücret alıyordu. Daha sonra düğün yapılıyordu. Işık’ın bulduğu Suriyeli gelin, düğünün ardından topladığı bilezik ve altınlarla evden kaçarak ortadan kayboluyordu. İddiaya göre, Suriyeli kadınlar da Işık’la işbirliği içindeydi.

‘30 BİN LİRAM GİTTİ’... Öldürüldüğü öne sürülen Yusuf Işık tarafından dolandırılanlar arasında yer alan Sinan Polat, başına gelenleri bir televizyon programında şöyle anlatmıştı: “Bir arkadaşımla Reyhanlı’ya gittik. Işık’la görüştük. 21 yaşında Suriyeli bir kız olduğunu söyledi. Kız güzeldi, iyi Türkçe konuşuyordu. 10 bin lira başlık parasını verdim. Hatta televizyonda Işık’ın dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir program izlemiştim. Gülüp geçmiştik. Kızı memlekete götürdüm. Düğün yaptık. 2 gün sonra kız bana ‘Benim gidip imza atmam lazım, yoksa hapse atarlar’ dedi. Reyhanlı’ya götürdüm. Dayısı olduğunu söyleyen biri geldi. Birlikte gittiler, bir daha da dönmedi. Altınlarla kaçtı. 30 bin liram gitti.”

‘KIZI VEREN YUSUF IŞIK’... Mağdurlardan Durmuş İlhan’ın başına gelenler ise trajikomik. Denizli’de oturan İlhan, Reyhanlı’ya giderek Yusuf Işık’ın bulduğu Suriyeli genç bir kadınla sözde evlendi. Hatta aralarında yazılı sözleşme yaptılar.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 'Dolandırıcı çöpçatan'ı Sarıyer'de yakarak öldürdüler haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Ali 22 Nisan 2018 09:27 Ülkemin. Kefali ve kerizi bitmez

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro