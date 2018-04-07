Doğuş Holding'ten borç yapılandırması açıklaması

Türkiye'nin sayılı holdingleri arasında bulunan Doğuş Holding, borçları için bankalarla görüşme talep edip borç yapılandırması istedi. Hürriyet gazetesinde bugün yer alan haber sonrası Doğuş Grubu tarafından yapılandırma talebiyle ilgili ilk açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'de değişimin öncüleri arasında yer alan Doğuş Grubu, sahip olduğu geniş hizmet, bilgi ve iş birliği ağını hedeflerine ulaşmak için en etkin şekilde kullanmakta ve Türkiye'ye yatırım yapmayı en birinci önceliği olarak görmektedir.

Değişen dünya dinamiklerine uyum süreçleri kapsamında doğal olarak tüm paydaşlarımız ile sürekli iletişim içerisindeyiz. Bu bağlamda bankalarla olan çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi normal seyrinde devam etmekte, proje finansman ve sendikasyon kredileri alma ve kapatma faaliyetlerimiz de sürmektedir.

Doğuş Grubu'nun yeni vizyonu; Türkiye'nin bir dünya markası olma yolundaki gayretleri ve çalışmaları ile paralel şekilde devam edecektir."



BORÇ YAPILANDIRMASI İSTEMİŞTİ

Doğuş Holding bankalarla masaya oturmuş ve “Ülker’e yaptığınızı bana da yapın” diyerek borç yapılandırması istemişti. Geçen aylarda da Yıldız Holding’in 10 banka ile masaya oturmuş 6 milyar dolar civarındaki borcunun yeniden yapılandırılması için Yapı Kredi’yi lider düzenleyici banka seçmişti.

TALEBİN SEBEBİ ZARAR VE KUR FARKI

Edinilen bilgiye göre Doğuş Holding’in bu yapılandırma talebi büyük ölçüde şirketlerinin zararları ve kur farkından kaynaklandı. Bir süredir bankacılık kulislerinde konuşulan ‘yapılandırma talebi gelebilir’ söylentilerinin gerçeğe dönüşmesi sonrasında şimdi, gözler bankaların bu talebe karşı nasıl bir yöntem izleyeceğine çevrildi.