Doğu Perinçek'ten erken seçim açıklaması

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklamasıyla ilgili olarak, "Bahçeli'nin belirlediği tarihte seçimlerin olması, hukuki şartlar nedeniyle o kadar kolay gözükmüyor" dedi.
Vatan Partisi Genel Başkan Doğu Perinçek, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklaması ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Partisinin seçimlere hazır olduğunu söyleyen Perinçek, hükümetin ve MHP'nin zor durumda olduğunu belirti.
VATAN PARTİSİ SEÇİME HAZIR
Seçimin yapılması için bazı yasal şartların olduğunu belirten Perinçek, "Devlet Bahçeli, 2002 seçimlerinde de ABD emperyalizminin planları ve ABD'nin savaş takvimine göre hemen ortaya atılıp, 2 Kasım 2002'de seçim var diye ilan etmişti. Bu kez yine aynı rolle ortaya çıkıyor. Bununla birlikte seçim takvimiyle ilgili çalışmaların yapılması gerekiyor. Bahçeli'nin belirlediği tarihte seçimlerin olması, hukuki şartlar nedeniyle o kadar kolay gözükmüyor. Henüz uyum yasaları Meclis'ten çıkmış değil. Uyum yasaları çıktıktan sonra, ayrıca siyasal partiler arasında eşitlik olması için zaman gerekiyor. Devlet Bahçeli'nin bunları düşünecek hali yok, büyük telaş içerisinde, çünkü partisi dağılıyor. Her hâlükârda Vatan Partisi seçime hazır. Şimdiden ilan ediyorum, bu seçimi Tayyip Erdoğan kazanamayacak" dedi.
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Doğu Perinçek 17 Haziran 1942'de Gaziantep’te doğdu. Sadık ve Lebibe Perinçek’in oğludur. İlk çocukluk yıllarını babasının yedek subaylık ve yargıçlık görevleri nedeniyle Gaziantep, Antakya ve Diyarbakır&rDEVAMI »
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