  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVDap İzmir'de topraktan senetle başlayan satış fırsatı
eposta yazdır zoom+ zoom-

Doğu Perinçek: Uçakla gelir tabutla dönersiniz!

Doğu Perinçek: Uçakla gelir tabutla dönersiniz!

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Fransa'nın Suriye'ye asker göndermesine ilişkin ''Askerlerini oraya uçakla gönderdin ama onlar ancak tabutla döner.'' dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 05-04-2018 13:29 - Güncelleme: 05-04-2018 13:29

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal’da yayınlanan “Çıkış Yolu” programında gündeme dair sorulara yanıt verdi. Fransa’nın Suriye’ye asker yollama açıklamasına ilişkin şu sözleri dile getirdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in açıklaması şu şekilde; Eğer Fransız askeri Suriye’ye savaşmak için geldiyse buradan Macron’a selam yolluyorum tabutları hazırlasın.

Fransa Temsilcimiz Ali Rıza Taşdelen önümüzdeki günlerde gidecek Hükümetin önünde mesajını verecek. Macron’a diyecek ki; “Askerlerini oraya uçakla gönderdin ama onlar ancak tabutla döner. Ey Fransız anneleri! Evlatlarınızın tabutla dönmesini istemiyorsanız, Macron’u hizaya getirin, adam edin ve bu işten vazgeçsin.”

​'ÇÖLLERE FRANSIZ MEZARLIĞI YAPACAKLAR'

Bunun ben bir Fransız devlet aklıyla ilişkisi yoktur. Fransız askeri Türk Ordusunun karşısına çıkarsa ne yapacak? Türk Ordusu vurulmamak için vuracak. Fransız askeri ne arıyor orada? Daha önce de geldiler ilk değil bu o zaman da Maraş, Antep, Adana’ya da gelmiştiler, tabutla döndüler. O zaman Ermeni çetelerine Fransız üniforması giydirip Türkiye’nin üzerine saldılar. Sonra ne oldu? 5 bin Fransız askerinin mezarını bırakıp gittiler. Şimdi tabutla gittiler diyorum ama belki de tabutla gitmeyip çöllere Fransız Mezarlığı yapacaklar.

'PKK FULARI YERİNE BEYAZ FULAR ALIN ÇÜNKÜ...'

Geçtiğimiz günlerde Beyaz bayrak çekecekleri kabul etti, Fransa bu kadar akılsız yönetilir mi? PKK artık bir alet değil, kör alet. Körleşen aleti herkes çöpe atar. PKK/PYD bitiyor, bu sürecin sonunda böyle bir örgüt kalmayacak. Şimdi bir de Almanya’da bir partinin yöneticileri PKK bayrağından fular yapmışlar. Biz de diyoruz ki beyaz fular alsınlar. Yakında PKK bayrağı beyaz olacak.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Doğu Perinçek: Uçakla gelir tabutla dönersiniz! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 05 Nisan 2018 13:59 Tayyip bunu cezaevinden koşullu çıkardıya, buda yalakalıkta vefa borcunu ödüyor,

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro