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Doğalgaz boru hattı Hakkari'ye ulaştı

Doğalgaz boru hattı Hakkari'ye ulaştı

TÜRKİYE'nin kış aylarında havası kirli illerinden biri olan Hakkari'ye doğalgaz getirilmesi için yaklaşık 1 yıl önce başlatılan çalışmalar tamamlandı.

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Eklenme Tarihi: 03-11-2018 11:18 - Güncelleme: 03-11-2018 11:18

Hakkari kent merkezine doğalgazın getirilmesi için çalışmalara geçen yıl başlandı. BOTAŞ'ın 53 milyon 900 bin liraya ihalesini verdiği yüklenici firma VEMAK A.Ş. tarafından Van'ın Özalp İlçesi Erçek Mahallesi'nde başlatılan 203 kilometrelik yüksek basınç doğalgaz çelik boru hattı, 3 bin 800 rakımlı Berçelan Yaylası'ndan Hakkari merkeze ulaştırıldı.

Final çalışmalarının yapıldığı 3 bin 800 rakımda ekipler, döşenen doğalgaz boru hatlarında kaynak ve test çalışmalarını da yaparak boruları kapattı. Çalışmaları bitiren ekipler, burada BOTAŞ ve yüklenici firma yetkilileri, iş makinelerine astıkları Türk Bayrağı ile hatıra fotoğrafı çekti.

'3-4 YILDA BİTMEZ' DEDİLER
Yüklenici firmanın şantiye şefi Mikail Canizci, doğalgaz boru hattı çalışmalarını zorlu arazi koşullarına rağmen tamamladıklarını belirterek ekiplere teşekkür etti. Canizci, "Biz bu projeye başlarken 3-4 yılda bitmez dediler. Ama biz VEMAK’ın güçlü makine parkıyla şu an 3800 rakımlı en yüksek dağlardan bile geçtik. Çalışmalarımızı yüksek rakımlı yerlerde bitirmiş bulunmaktayız. Biz bu hatta başlarken sadece boru hattı yapmakla kalmadık. Köylere servis yolları, bozduğumuz yolları, tüm su kanallarını da beraberinde tamamladık. Bu hattın en zor koşullarından biri ulaşım zorluluğuydu. Hakkari dağları bildiğiniz gibi Türkiye’nin en yüksek dağları. Ulaşım noktasında çok büyük sıkıntılar yaşadık. Ağır kış şartlarına rağmen biz tüm zorlukların üstesinden gelerek hattı yaklaşık 1 yıl içerisinde teslim ettik" dedi.

BOTAŞ Hakkari Doğalgaz Projesi Kontrol Amiri Fatih Gökhan da aşılmaz denilen dağları aştıklarını söyledi. Gökhan, "Karlı dağlar aşıldı. Zorlu arazi yapısına rağmen çalışmalarımızı tamamladık. Bu çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlara, bize yardımcı olan köylülere ve güvenliğimizi sağlayan güvenlik güçlerine teşekkür ediyoruz."dedi.

Bu arada, şehir merkezindeki doğalgaz altyapı çalışmaları da başlatıldı. Yüklenici firma tarafından kenttin Yeni Mahalle ve Gupsi mevkiindeki TOKİ konutlarına doğalgaz şebeke hatları döşenerek hazır hale getirildi.

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Kaynak : DHA

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