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Diyarbakır'ın 76 köyde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın 76 köyde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle Lice, Kocaköy ve Hazro ilçelerinin 76 köy ve mezrasında sokağa çıkmaya yasağı ilan edildi.

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Eklenme Tarihi: 29-10-2018 23:35 - Güncelleme: 29-10-2018 23:35

DİYARBAKIR'ın Lice, Kocaköy ve Hazro ilçeleri bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 76 köy ve mezrada sokağa çıkmaya yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Lice, Kocaköy ve Hazro ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıklamada zdevam ile şöyle denildi:

"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Lice ilçesine bağlı olan; Zümrüt, Gürbeyli, Kıpçak, Damar, Sığınak, Kıyıköy, Çıralı, Dibekköy, Budak, Dallıca, Arıklı, Çağdaş, Yolçatı, Tepe, Kutlu, Kayacık, Serince, Kabakaya, Uçarı, Yalaza, Ortaç, Ziyaret, Bağlan, Oyuklu, Çavundur, Esenler, Dolunay ve Türeli köyleri ile Ahmetbey, Guçik, Kola, Hasana, Navaladiriş, Dingil, Ayşe, Hacıhüseyin, Kuruca, Dablo, Alataş, Sınır, Pınar, Kolbağı, Bakanlar, Kalkanlı, Beğendik, Hacıcemil, Esenli, Çaylarbaşı, Göçer, Kerpiçören Çanak, Sağlam, Hevselbey mezraları Kocaköy ilçesine balı olan; Arkbaşı, Tepecik, Boyunlu köyleri ile Akdiken, Hacıreşit, Varlık, Işıklar, Gökçe mezraları, Hazro ilçesine bağlı olan, Çitlibahçe, Sarıerik, Ormankaya, Meşebağları, Kavaklıboğaz, Dadaş, Kırmataş, Terdöken, Gözebaşı köyleri ile Şahgeldi, Bayram, Nebiya, Yılgeçti, Teknebaşı, Ajikan ve Eldeğemez mezraları 29 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 21.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

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