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Diyarbakır'da bombalı saldırı

Diyarbakır'da bombalı saldırı

Diyarbakır'da, kafelerin bulunduğu apartmana bardak içerisine yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı atıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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Eklenme Tarihi: 06-01-2018 19:25 - Güncelleme: 06-01-2018 19:25

 Diyarbakır'da, kafelerin bulunduğu binaya EYP atıldı. Olayda, ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre olay, Yenişehir ilçesinde bulunan Sanat Sokağı içindeki Konak 1 apartmanında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından içinde kafelerin bulunduğu binaya EYP atıldı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Bombanın, büyük bir gürültü ile patlamasının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı patlamada, binanın etrafı güvenlik şeridiyle çevrilirken, içeride bulunan müşterilerin üstleri arandıktan sonra çıkışlarına izin verildi.



BARDAK İÇERİSİNE YERLEŞTİRMİŞLER

Olay yeri ekiplerinin ilk incelemesinde, EYP'nin bir bardak içerisine yerleştirilerek atıldığı öğrenildi. Özel harekat ekiplerinin de sevk edildiği olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 06 Ocak 2018 20:55 ya pkklılar yapmıştır yada işidçiler yapmıştır.

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