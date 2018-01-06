Diyarbakır'da bombalı saldırı

Diyarbakır'da, kafelerin bulunduğu binaya EYP atıldı. Olayda, ölen ya da yaralanan olmadı.
Edinilen bilgilere göre olay, Yenişehir ilçesinde bulunan Sanat Sokağı içindeki Konak 1 apartmanında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından içinde kafelerin bulunduğu binaya EYP atıldı.
ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
Bombanın, büyük bir gürültü ile patlamasının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı patlamada, binanın etrafı güvenlik şeridiyle çevrilirken, içeride bulunan müşterilerin üstleri arandıktan sonra çıkışlarına izin verildi.
BARDAK İÇERİSİNE YERLEŞTİRMİŞLER
Olay yeri ekiplerinin ilk incelemesinde, EYP'nin bir bardak içerisine yerleştirilerek atıldığı öğrenildi. Özel harekat ekiplerinin de sevk edildiği olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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