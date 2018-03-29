Diyarbakır'da alçak saldırı! Yaralı askerler var

Olay, Hazro ilçesine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Ürgen köyü kırsalında meydana geldi. Görev değişimi sırasında zırhlı askeri araca PKK’lı teröristler tarafından roketatarlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda araçtaki askerlerden 6’sı hafif şekilde yaralandı. Bölgede saldırıyı gerçekleştiren terörist grubun etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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