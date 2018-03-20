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Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı

Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı

Diyarbakır ve Bitlis'te düzenlenen terör saldırısında biri asker üç kişi şehit olurken, 4 kişi de yaralandı. Teröristlerin yakalanması için operasyon başlatılırken şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak’ın acı haberi İzmir’deki ailesine ulaştı.

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 00:55 - Güncelleme: 20-03-2018 00:55

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde dün PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda biri asker iki kişi şehit oldu. Bitlis'teki saldırıda ise odun toplayan köylüler hedef alındı. Terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi de yaralandı.

Hani'de PKK'lı teröristlerce ilçeye bağlı Topçular Karakolu'na gitmekte olan sivil araca ateş açıldı. Saldırıda araçta bulunan bir uzman çavuş ile bir sivil şehit oldu. 

Öte yandan Bitlis’te teröristler tarafından odun toplayan köylülere yönelik düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Kayalıbağ köyü kırsalında saat 13.45 sıralarında odun toplamak amacıyla bölgede bulunan 5 vatandaşa yönelik saldırının gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Henüz tespit edilemeyen bir bölgeden bir grup bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu tarafından saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırı neticesinde Nurullah Kılıçarslan isimli vatandaş hayatını kaybetmiş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanan 4 vatandaşımız ise Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

ŞEHİT ÇAKMAK’IN ACI HABERİ BABA OCAĞINA ULAŞTI

PKK mensuplarınca Diyarbakır'ın Hani ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak’ın acı haberi İzmir’in Bayraklı ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehadet haberini alan anne Ümmühan Çakmak gözyaşlarına boğuldu.

Bölücü terör örgütü PKK ile Diyarbakır’ın Hani ilçesinde girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Sergen Çakmak’ın şehadet haberi, İzmir’in Bayraklı ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin annesi Ümmühan Çakmak gözyaşlarına boğulurken, acı haberi veren askerler ve komşuları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Şehit Uzman Çavuş Çakmak’ın biri kız 3 kardeş oldukları öğrenildi. Abisinin de subay olarak TSK’da görev yaptığı komşularınca ifade edildi.

Sosyal medya hesabında görev yaptığı bölgeden çok sayıda fotoğraf paylaşan şehit Çakmak’ın, 20 Ocak tarihinde sosyal medya hesabından paylaştığı "Az kaldı, elbet bir gün, az kaldı. Hissediyorum" ifadeleri de dikkat çekti.

Şehit Çakmak için cenaze töreninin aileyle yapılacak görüşmeden sonra, İzmir’de mi yoksa memleketleri Salihli’de mi toprağa verileceği netlik kazanacak.

Uzman Çavuş Çakmak'ın şehadet haberi İzmir'e ulaştıUzman Çavuş Çakmak'ın şehadet haberi İzmir'e ulaştıUzman Çavuş Çakmak'ın şehadet haberi İzmir'e ulaştıUzman Çavuş Çakmak'ın şehadet haberi İzmir'e ulaştıHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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