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Diyanet İşleri Başkanı'ndan önemli açıklamalar!

Diyanet İşleri Başkanı'ndan önemli açıklamalar!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklama yaptı. Erbaş açıklamasında, "İslam'a yönelik hatalı söylemlerden kaçınılmalı. Öfke ve nefret üreten davranışlar her şeyden önce Müslümanların kendilerine zarar vermektedir" dedi.

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Eklenme Tarihi: 11-03-2018 18:04 - Güncelleme: 11-03-2018 18:04

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dinde reform tartışmalarına değindi, bazı fıkıh hükümlerini değişen şartlara göre gözden geçirmenin dinde reform anlamına gelmediğini söyledi. Tüm illerde bir tane kadın müftü yardımcıları atayacaklarını belirten Erbaş, kadına şiddetin kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı din adamlarına yönelik eleştirilerinin ardından başlayan tartışmalara Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. Açıklamalarıyla Erdoğan'ın sözlerine destek veren Erbaş, İslam hakkında konuşurken hak ve hakikate karşı sorumluluğunun gereği olarak dikkatli olmak zorunda olduğunu kaydetti. Erbaş, bazı fıkıh hükümlerini değişen şartlara gözden geçirmenin dinde reform anlamına gelmediğini kaydetti. İşte Erbaş'ın açıklamalarından satır başları:

"Herkes İslam hakkında konuşurken hak ve hakikate karşı sorumluluğun gereği dikkatli olmak durumundadır.

Herkes, metodolojik olarak hesabı verilemeyecek kişisel, aceleci ve popülist söylem ve yaklaşımlardan kaçınmak zorundadır.

İslam’ın temel kaynaklarını, doğru bilginin metot ve yöntemini dikkate almayan, birlik ve beraberliğimizi zedeleyen, hikmeti göz ardı eden, ayrıştırıcı ve ötekileştirici yaklaşımlar; itici, kırıcı, katı ve kaba bir dil; bulanık ve gizemli bir üslup ile sahte ve yapmacık tavırlar; öfke ve nefret üreten davranışlar her şeyden önce Müslümanlara zarar vermektedir.

"TÜM İLLERE KADIN MÜFTÜ YARDIMCILARI ATAYACAĞIZ"

İlahiyatçı kadın akademisyenlerimizle önümüzdeki günlerde kadınlarımızın sorunlarına yönelik istişare toplantısı yapacağız. Kadına dönük şiddet merkezli eylem ve söylemlerin İslam'dan referans bulması asla mümkün değildir. Tüm illere kadın müftü yardımcıları atayacağız.

Toplumumuzun birlik ve kardeşlik harcını oluşturan İslam ve onun değerleri üzerinden, özensiz haber ve yorumlarla yanlış algılar oluşturarak, adeta İslam'ın kendini hedef almaya neden olan yaklaşımlar da kabul edilemez.

Başkanlığımız yasal sorumluluğu gereği, yanlış dini bilgilerle milletimizi yanıltan, birlik beraberliğimizi zedeleyen, ayrıştırıcı ve dinin hakikatlerinden uzak, istismarcı söylem, kişi ve gruplara karşı gerekli araştırma ve çalışmaları titizlikle yaparak sürekli milletimizi bilgilendirmeye devam edecektir.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN TASVİP EDİLİR YANI YOK"

Tasvip edilir hiçbir yanı, yönü ve mazereti bulunmayan kadına dönük şiddet merkezli eylem ve söylemin, rahmet ve esenlik dini olan İslam'dan referans bulması asla mümkün değildir.

Dinin değişmez sabiteleri dışında kalan ve içtihadın mümkün olduğu alana dahil olan bazı fıkıh hükümlerini, değişen şartlara göre gözden geçirmek, dinde reform yapmak anlamına gelmemektedir. Aksine bu davranış, İslam'ın evrensel hakikatlerini, onların özüne dokunmadan her çağa ve topluma aktarmak ve hayata ilahi bildirimler doğrultusunda rehberlik etmek demektir."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR19 YORUM

  • Misafir 11 Mart 2018 21:39 din ile devlet işlerini karıştırmayın

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