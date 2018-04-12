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Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

EDİRNE'de diyaliz merkezinde, soyunma odasına koli içerisinde gizlediği telefonla kadın çalışan ve hastaların görüntüsü çektiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Eklenme Tarihi: 12-04-2018 19:35 - Güncelleme: 12-04-2018 19:35

EDİRNE'de, diyaliz merkezindeki kadın soyunma odalarına cep telefonu yerleştirerek, kamerasıyla kadınların çıplak görüntülerini çeken çalışan S.Y., tutuklandı.

Olay, Edirne'deki özel diyaliz merkezinde meydana geldi. Merkezde çalışan S.Y., kadın soyunma odalarına koli içine gizlediği cep telefonunu bırakıp, kamerasıyla kadınların çıplak görüntülerini çekti. Merkez çalışanları, gizlenen cep telefonunu bulup, incelediklerinde, kadınların uygunsuz görüntülerini gördü. Çalışanlar, telefonun sahibinin S.Y. olduğunu belirleyip, polise şikayet başvurusunda bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan S.Y., emniyetteki ifadesinde, depresyonda olduğu için böyle bir şey yaptığını ve pişman olup, işten ayrıldığını söyledi.

Polis ekipleri de yaptığı incelemede, S.Y.'nin cep telefonunda, soyunma odasını kullanan kadınların çıplak görüntülerini buldu. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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