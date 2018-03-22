Dışişleri'nden Almanya'ya Afrin cevabı

Dışişleri Bakanlığı, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Afrin harekatıyla ilgili eleştirilerine cevap verdi. Bakanlık, Zeytin Dalı Harekatı'nın sivil hassasiyeti konusunda emsal bir harekat olduğunu belirterek, "Gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan dezenformasyona dayanarak yaptığı talihsiz açıklamayı kabul edilemez buluyoruz" denildi.

Türkiye'den, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Afrin harekatına ilişkin yaptığı "askeri harekat kabul edilemez" açıklamalarına tepki geldi. Bakanlık, bölgedeki siviller için en büyük tehdidin YPG'nin bıraktığı bombalar olduğu belirtildi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zeytin Dalı, terörizmle mücadelenin sivillere zarar vermeden nasıl yürütülebileceği konusunda emsal teşkil eden bir harekattır. Afrin’de ele geçirilen ve kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılmakta olan veriler harekat aleyhinde yürütülen kara propagandanın boyutlarını ve mesnetsiz niteliğini gözler önüne sermektedir. Esasen, Afrin halkı için PYD/YPG tarafından döşenen mayın ve patlayıcılar dışında hiçbir tehlike sözkonusu değildir. Bunlar da süratle temizlenerek güvenlik ve istikrar tesis edilecek, hayatın normale dönüşü sağlanacaktır.

Hal böyleyken, Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) Şansölyesi Merkel’in bugün AFC Federal Meclisi’ndeki hitabında Zeytin Dalı Harekatı hakkında gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan dezenformasyona dayanarak yaptığı talihsiz açıklamayı kabul edilemez buluyoruz. Türkiye, Zeytin Dalı Harekatıyla hem meşru müdafaa hakkını kullanarak milli güvenliğini sağlamayı, hem de Afrin’i teröristlerin elinden kurtararak gerçek sahiplerine iade etmeye hedeflemiştir. Buna karşılık, bazı müttefiklerimizin olan bitene terör örgütlerinin merceğinden bakma eğilimini sürdürmelerini son derece yadırgıyoruz.

Müttefiklerimizi Türkiye aleyhindeki dezenformasyon faaliyetlerine prim vererek terörü destekleyen ülke konumuna düşmek yerine, ülkemizle yakın eşgüdüm ve istişare içinde Suriye’de kalıcı barış, güvenlik ve istikrarın tesisi için çaba harcamaya davet ediyoruz."