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Dışişleri'nden Almanya'ya Afrin cevabı

Dışişleri'nden Almanya'ya Afrin cevabı

Afrin'de son durum... Dışişleri Bakanlığı'ndan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Afrin harekatına ilişkin açıklamalarına cevap geldi. Bakanlık, harekatın sivil hassasiyeti konusunda emsal bir harekat olduğu belirtti.

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 23:54 - Güncelleme: 22-03-2018 00:35

Dışişleri Bakanlığı, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Afrin harekatıyla ilgili eleştirilerine cevap verdi. Bakanlık, Zeytin Dalı Harekatı'nın sivil hassasiyeti konusunda emsal bir harekat olduğunu belirterek, "Gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan dezenformasyona dayanarak yaptığı talihsiz açıklamayı kabul edilemez buluyoruz" denildi.

Türkiye'den, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Afrin harekatına ilişkin yaptığı "askeri harekat kabul edilemez" açıklamalarına tepki geldi. Bakanlık, bölgedeki siviller için en büyük tehdidin YPG'nin bıraktığı bombalar olduğu belirtildi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zeytin Dalı, terörizmle mücadelenin sivillere zarar vermeden nasıl yürütülebileceği konusunda emsal teşkil eden bir harekattır. Afrin’de ele geçirilen ve kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılmakta olan veriler harekat aleyhinde yürütülen kara propagandanın boyutlarını ve mesnetsiz niteliğini gözler önüne sermektedir. Esasen, Afrin halkı için PYD/YPG tarafından döşenen mayın ve patlayıcılar dışında hiçbir tehlike sözkonusu değildir. Bunlar da süratle temizlenerek güvenlik ve istikrar tesis edilecek, hayatın normale dönüşü sağlanacaktır.

Hal böyleyken, Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) Şansölyesi Merkel’in bugün AFC Federal Meclisi’ndeki hitabında Zeytin Dalı Harekatı hakkında gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan dezenformasyona dayanarak yaptığı talihsiz açıklamayı kabul edilemez buluyoruz. Türkiye, Zeytin Dalı Harekatıyla hem meşru müdafaa hakkını kullanarak milli güvenliğini sağlamayı, hem de Afrin’i teröristlerin elinden kurtararak gerçek sahiplerine iade etmeye hedeflemiştir. Buna karşılık, bazı müttefiklerimizin olan bitene terör örgütlerinin merceğinden bakma eğilimini sürdürmelerini son derece yadırgıyoruz.

Müttefiklerimizi Türkiye aleyhindeki dezenformasyon faaliyetlerine prim vererek terörü destekleyen ülke konumuna düşmek yerine, ülkemizle yakın eşgüdüm ve istişare içinde Suriye’de kalıcı barış, güvenlik ve istikrarın tesisi için çaba harcamaya davet ediyoruz."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Yaser 22 Mart 2018 01:11 Alman Tankları olmazsaydı ne yapar TC? O nedenle Almanlar'a karşı saygılı olunmalı...

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